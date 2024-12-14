世界タッグ王者「斉藤ブラザーズ」、１・３後楽園ホールで関本大介＆鈴木秀樹と７度目防衛戦
全日本プロレスは１３日、来年１月３日に後楽園ホールで行う「ニューイヤーウォーズ ２０２５」で世界タッグ王者の「斉藤ブラザーズ」斉藤ジュン＆斉藤レイが関本大介、鈴木秀樹と７度目の防衛戦を行うことを発表した。
「斉藤ブラザーズ」は、今月８日に後楽園ホールでの「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２４」で史上初の世界タッグ王者での全勝Ｖを達成。偉業を飾った直後のバックステージで関本と鈴木が挑戦を要求し受諾していた。
◆１・３後楽園大会全対戦カード
▼新春ジュニアスペシャル １０人タッグマッチ
ライジング ＨＡＹＡＴＯ、青柳亮生、ＭＵＳＡＳＨＩ、田村男児、長尾一大心 ｖｓ “ミスター斉藤”土井成樹、吉岡世起、佐藤光留、宮本裕向、立花誠吾
▼ＥＬＰＩＤＡ ｖｓ 北斗軍 タッグマッチ
本田竜輝、綾部蓮 ｖｓ ハートリー・ジャクソン、ジャック・ケネディ
▼ゼンニチ本隊 ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ
宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、井上凌 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、サイラス
▼シングルマッチ
青柳優馬 ｖｓ 阿部史典
▼世界タッグ選手権試合
王者組・斉藤ジュン、斉藤レイ ｖｓ 挑戦者組・関本大介、鈴木秀樹
▼ゼンニチ本隊 ｖｓ ＥＬＰＩＤＡ シングルマッチ
芦野祥太郎 ｖｓ 安齊勇馬
※試合順は決定次第告知。