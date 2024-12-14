「斉藤ブラザーズ」兄のジュン（左）と弟・レイ

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　全日本プロレスは１３日、来年１月３日に後楽園ホールで行う「ニューイヤーウォーズ　２０２５」で世界タッグ王者の「斉藤ブラザーズ」斉藤ジュン＆斉藤レイが関本大介、鈴木秀樹と７度目の防衛戦を行うことを発表した。

　「斉藤ブラザーズ」は、今月８日に後楽園ホールでの「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２４」で史上初の世界タッグ王者での全勝Ｖを達成。偉業を飾った直後のバックステージで関本と鈴木が挑戦を要求し受諾していた。

　◆１・３後楽園大会全対戦カード

　▼新春ジュニアスペシャル　１０人タッグマッチ

ライジング　ＨＡＹＡＴＯ、青柳亮生、ＭＵＳＡＳＨＩ、田村男児、長尾一大心　ｖｓ　“ミスター斉藤”土井成樹、吉岡世起、佐藤光留、宮本裕向、立花誠吾

　▼ＥＬＰＩＤＡ　ｖｓ　北斗軍　タッグマッチ

本田竜輝、綾部蓮　ｖｓ　ハートリー・ジャクソン、ジャック・ケネディ

　▼ゼンニチ本隊　ｖｓ　北斗軍　６人タッグマッチ

宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、井上凌　ｖｓ　大森北斗、羆嵐、サイラス

　▼シングルマッチ

青柳優馬　ｖｓ　阿部史典

　▼世界タッグ選手権試合

王者組・斉藤ジュン、斉藤レイ　ｖｓ　挑戦者組・関本大介、鈴木秀樹

　▼ゼンニチ本隊　ｖｓ　ＥＬＰＩＤＡ　シングルマッチ

芦野祥太郎　ｖｓ　安齊勇馬

※試合順は決定次第告知。