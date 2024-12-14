À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¶õ¼ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¡Ê¡²¬¤ÇËá¤¤¤¿¹âÂ®¥Ñ¥ó¥Á¤¬Éð´ï¡¡¶»¤ËÈë¤á¤ë¤Î¤Ï¿Íµ¤¥Ð¥¹¥±Ì¡²è¤ÎÌ¾¥¼¥ê¥Õ
¡¡¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È·Ï¶õ¼ê¤Î°ì¤Ä¡ÖÀ¤³¦ÁÈ¼êÏ¢ÌÁ¡ÊWKO¡Ë¡×¤¬11·î¤ËÂçºå»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢Ê¡²¬¡¦¾®ÁÒ¾¦¹â3Ç¯¤Î¿¹¤ß¤¤¤Ê¡Ê18¡Ë¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£148¥»¥ó¥Á¡¢48¥¥í¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¹âÂ®¥Ñ¥ó¥Á¤¬Éð´ï¡£¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¾¡Íø¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤¼¹Ç°¤Î¸»Àô¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ÎÍÌ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë
¡¡WKO¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡ÖWKO¶õ¼ê¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¡×¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à21¥«¹ñ¡¢158Áª¼ê¤¬»²Àï¡£½÷»Ò·ÚÃæÎÌµé¡Ê53¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿¹¤Ï·è¾¡¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÉÙÌî¿¿Ëã¡Ê23¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÁê¼ê¤Î°µÎÏ¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±äÄ¹¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¾¤¼¤ê¤Õ¡ÖÄü¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤À¤è¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¼ê¿ô¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÉÙÌî¤ò°µÅÝ¡£3ÅÙ¤Î±äÄ¹¤ÎËö¡¢È½Äê¤ÇÆñÅ¨¤òÂà¤±¤¿¿¹¤Ï¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Á´¿È¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Î¿¹¤Ï5ºÐ¤Î»þ¡¢·»¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ±»Ô¤ÎÀ®¿´²ñÊ¡²¬»ÙÉô¤Ç¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤éÊ¡²¬¸©Æâ¤ÎÂç²ñ¤Ç¼¡¡¹¤ËÍ¥¾¡¡£¹â¹»1¡¢2Ç¯»þ¤ËWKO¶õ¼êWÇÕ½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¡¼¥×¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÁ´ÆüËÜ¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤ß¤Ï»ØÆ³¼Ô¤«¤é¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤È¹ø¤Î²óÅ¾¤ÎÀÚ¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹âÂ®¥Ñ¥ó¥Á¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¶õ¼ê¤ÏÀ£»ß¤á¤À¤¬¡¢WKO¤ÏÁê¼ê¤ËÄ¾ÀÜÂÇ·â¤òÅö¤Æ¤ë¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤À¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤Ó¤ËÆÀ¤é¤ì¤ëÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¹¡£Êì¤ÎÃÎ·Ã¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÎý½¬¤ò¥µ¥Ü¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍèÇ¯5·î¤ËÅìµþ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè1²óÁ´À¤³¦¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡£WKO°Ê³°¤ÎÎ®ÇÉ¤â»²²Ã¤·¡¢½÷»Ò·ÚÎÌµé¡Ê50¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤ËÎ×¤à¡£¿¹¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤·¤¿¡ËWÇÕ¤è¤ê¸·¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ®¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÌµÍß¤Ë·ý¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£