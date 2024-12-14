´Ñ¸÷µÒ¤¬Ì¿·ü¤±¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀ¤³¦°ì´í¸±¤Ê¥Ô¥¶¡×¤È¤Ï¡©
¿¿¤ÃÀÖ¤ËÎ®¤ì¤ëÍÏ´ä¤Î¶á¤¯¤ËÅ´ÈÄ¤ò¤ª¤¤¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·¿ÇË¤ê¤Ê¥Ô¥¶¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¥Ô¥¶¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¥·¥³¤ä¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¤Ê¤É¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡¢ÃæÊÆ¤Î¹ñ¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¡£¼óÅÔ¤Î¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¥·¥Æ¥£¤«¤é30km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥«¥ä²Ð»³¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¥Ô¥¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ô¥¶¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¥Þ¥ê¥ª¡¦¥À¥Ó¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¡£Èà¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤ËºÇ¸å¤ÎÊ®²Ð¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Ñ¥«¥ä²Ð»³¤ÎÄº¾å¤Ç¡¢¤â¤¦5Ç¯¤â¥Ô¥¶¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñºà¤ò¤Î¤»¤¿¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤òÅ´ÈÄ¤ËÉß¤¯¤È¡¢Ê¬¸ü¤¤ÂÑÇ®¼êÂÞ¤ÈÊÝ¸îÍÑ¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢¤è¤êÇ®¤¤ÍÏ´ä¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¤½¤³¤ËÅ´ÈÄ¤òÃÖ¤¤¤Æ²Ð»³¤äÍÏ´ä¤ÎÇ®¤Ç¥Ô¥¶¤ò¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¾Æ¤»þ´Ö¤ÏÄÌ¾ï10Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÃ»¤Ç2Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
ºòº£¤Ï¡¢¿¼³¤¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ä¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î´Ñ¸÷¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤Î¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥«¥ä²Ð»³¤Ç¤â³è²Ð»³¤ò¸«¤è¤¦¤ÈË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¤Ï¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¤Î¸ø¼°µ¤¾ÝÂæ¤Î¾ðÊó¤ò¾ï¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¤Î¥Ô¥¶¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¾¦µ¡¤ò¸«½Ð¤·¤¿¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ô¥¶¤Î±Ä¶È¤ò½µ2Æü¤«¤é5Æü¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¡¢º£Æü¤â¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥Ô¥¶¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê»²¹Íµ»ö¡Û
New York Post. How the ¡Æworld¡Çs most dangerous pizza¡Ç is cooked: ¡ÆIt wasn¡Çt the safest ¡Ä but the pizza tasted great¡Ç. December 10 2024