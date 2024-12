◆【12月22日(日)〜31日(火)】

◆12月22日「M-1グランプリ2024」

【モデルプレス=2024/12/14】2024年の年末から2025年のお正月に放送される主なテレビ番組をモデルプレスがピックしてまとめる。【放送局】ABCテレビ・テレビ朝日系【日時】12月22日(日)18時30分〜22時10分【出演者】MC:今田耕司、上戸彩出場者:ママタルト、令和ロマン、ジョックロック、真空ジェシカ、エバース、トム・ブラウン、ダイタク、ヤーレンズ、バッテリィズ

◆12月23日「HAPPYクリスマス おもちゃ屋MISIA2024」

◆12月24日「明石家サンタ史上最大のクリスマスプレゼントショー2024」

◆12月25日「TAKAHIRO&OMIのおたがいプロデュース」

◆12月27日「ミュージックステーション SUPER LIVE 2024」

◆12月27日「ゴールデンラヴィット!」

◆12月28日「発表!今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜」

◆12月28日「芸能人が本気で考えた!ドッキリGPスペシャル」

◆12月29日「バナナマンのせっかくグルメ!!年末SP」

◆12月29日「オールスター合唱バトル2024年末SP」

◆12月29日「グランメゾン東京」

◆12月30日「第66回輝く!日本レコード大賞」

◆12月30日「堂本兄弟2024」

◆12月31日「史上最大32名×超高額自腹!!ピタリでたら1000万円 大晦日もゴチになります!SP」

◆12月31日「第75回NHK紅白歌合戦」

◆12月31日「逃走中〜大みそかSP〜」

◆12月31日「CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025」

◆【1月1日(水)〜5日(日)】

◆1月1日「日本で一番早いお笑いバトル! フットンダ王決定戦2025」

◆1月1日「バナナマンの早起きせっかくグルメ!!元旦SP」

◆1月1日「新春!爆笑ヒットパレード2025」

◆1月1日「芸能人格付けチェック」

◆1月1日「上田と女が吠える夜 笑う女には福来る!今年もやります!新春3時間SP」

◆1月1日「Game of SixTONES SP」

◆1月1日「ラヴィット!特別企画『KISUKE2025新春』最強運芸能人決定戦」

◆1月2日「バナナマンのせっかくグルメ!!新春SP」

◆1月2日「スロウトレイン」

◆1月3日「二宮ん家」

◆1月3日「相葉◎×部 presents BABA抜き最弱王決定戦 2025新春SP」

◆1月3日「監察医 朝顔2025新春スペシャル」

◆1月5日「ウルトラマンDASH 2025冬SP」

◆1月5日「フジテレビドラマライブ2025・冬〜1月スタートの新ドラマ俳優陣集結〜」

◆1月5日「千鳥の鬼レンチャン お正月3時間SP」

【放送局】日本テレビ系【日時】12月23日(月)23時59分〜24時54分【出演者】清水ミチコ、山田涼介(Hey! Say! JUMP)、成田昭次、Little Glee Monster、Little Black Dress【放送局】フジテレビ系【日時】12月24日(火)24時25分〜26時25分【出演者】明石家さんま、八木亜希子ほか【放送局】テレビ朝日系【日時】12月25日(水)24時30分〜25時30分【出演者】EXILE TAKAHIRO、OMI(※「O」はストローク付き/登坂広臣/三代目 J SOUL BROTHERS)、なすなかにし【放送局】テレビ朝日系【日時】12月27日(金)17時〜23時10分【出演者】AI、INI、aiko、あいみょん、ILLIT、新しい学校のリーダーズ、ano、いきものがかり、Awich、aespa、XG、Omoinotake、Kis-My-Ft2、King & Prince、Creepy Nuts、こっちのけんと、ゴールデンボンバー、Saucy Dog、櫻坂46、三代目 J SOUL BROTERS、THE RAMPAGE、JAEJOONG(ジェジュン)、GENERATIONS、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SixTONES、Stray Kids、Snow Man、すずきまゆみ×清塚信也、Da-iCE、東京スカパラダイスオーケストラ、Travis Japan、なにわ男子、Number_i、NiziU、乃木坂46、Vaundy、Perfume、B小町、日向坂46、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、MY FIRST STORY×HYDE、マカロニえんぴつ、ME:I、三浦大知、MISAMO、Mrs. GREEN APPLE、屋比久知奈&尾上松也、ゆず、RIIZE、L’Arc〜en〜Ciel【放送局】TBS系【日時】12月27日(金)21時〜23時55分【出演者】麒麟・川島明、田村真子ほか【放送局】日本テレビ系【日時】12月28日(土)19時〜22時54分【出演者】上白石萌音、池田エライザほか【放送局】フジテレビ系【日時】12月28日(土)18時30分〜21時00分【出演者】東野幸治、小池栄子、恵俊彰、菊池風磨(timelesz)、向井康二(Snow Man)ほか【放送局】TBS系【日時】12月29日(日)18時〜21時【出演者】MC:バナナマン(設楽統、日村勇紀)ゲスト:木村拓哉、 沢村一樹、 及川光博、 中村アン、飯塚悟志(東京03)、近藤春菜(ハリセンボン)、高橋茂雄(サバンナ)、深澤辰哉(Snow Man)、 芳根京子【放送局】フジテレビ系【日時】12月29日(日)19時〜21時54分【出演者】DAIGO、松井玲奈、増田貴久(NEWS)、龍玄とし、狩野英孝、伊礼彼方、さくらまや、Mr.シャチホコ、RIOSKE(ペルピンズ)、宮本亞門、HIKAKIN、Shigekixほか【放送局】TBS系【日時】12月29日(日)21時【出演者】木村拓哉、鈴木京香、玉森裕太(Kis-My-Ft2)、寛一郎、朝倉あき、吉谷彩子、窪田正孝、北村一輝ほか【放送局】TBS系【日時】12月30日(月)17時30分〜22時【出演者】司会:安住紳一郎、川口春奈優秀作品賞:「I wonder」Da-iCE、「幾億光年」Omoinotake、「紅の蝶」山内惠介、「Supernatural」NewJeans、「NEW KAWAII」FRUITS ZIPPER、「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts、「Masterplan」BE:FIRST、「夢みた果実」純烈、「ライラック」Mrs. GREEN APPLE、「Love seeker」JO1最優秀歌唱賞:milet新人賞:ILLIT、梅谷心愛、こっちのけんと、小山雄大、ME:Iなど【放送局】フジテレビ系【日時】12月30日(月)23時15分〜24時15分【出演者】KinKi Kids(堂本光一、堂本剛)、高見沢俊彦、西川貴教、武田真治、高橋みなみ、高畑充希、森崎ウィン【放送局】日本テレビ系【日時】12月31日(火)18時30分〜23時45分【出演者】「ゴチになります25チーム」岡村隆史、増田貴久(NEWS)、小芝風花、高橋文哉「ゴチOB・OGチーム」船越英一郎、出川哲朗、土屋太鳳、中条あやみ「セレブチーム」上沼恵美子、杉村太蔵、河北麻友子、ROLAND「ご意見番チーム」泉ピン子、ハイヒール・モモコ、古市憲寿、森香澄「パリ五輪メダリストチーム」阿部一二三選手、阿部詩選手、須崎優衣選手(※「崎」は正式には「たつさき」)、江村美咲選手「ZIP!×DayDay.チーム」風間俊介、鈴木福、武田真一、アンミカ「上田と女が吠える夜×ニノさんチーム」菊池風磨(timelesz)、吉村崇、いとうあさこ、丸山桂里奈「映画『はたらく細胞』チーム」永野芽郁、佐藤健、加藤清史郎、DJ KOO【放送局】NHK【日時】12月31日(火)19時20分〜23時45分※中断ニュースあり【出演者】総合司会:有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穂子紅組:aiko、あいみょん、ILLIT、石川さゆり、イルカ、HY、坂本冬美、櫻坂46、椎名林檎、Superfly、高橋真梨子(※「高」は正式には「はしごだか」)、tuki.、天童よしみ、TWICE、乃木坂46、ME:I、MISIA、水森かおり、緑黄色社会、LE SSERAFIM白組:Omoinotake、Creepy Nuts、GLAY、郷ひろみ、こっちのけんと、THE ALFEE、JO1、純烈、Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER、Number_i、新浜レオン、Vaundy、BE:FIRST、福山雅治、藤井風、星野源、Mrs. GREEN APPLE、南こうせつ、三山ひろし、山内惠介【放送局】フジテレビ系【日時】12月31日(月)第1部:17時〜19時、第2部:20時52分〜24時30分【出演者】アントニー(マテンロウ)、伊沢拓司、加藤大悟、神尾楓珠、知英(KARA)、田中卓志(アンガールズ)、津田篤宏(ダイアン)、ドヨン(NCT 127)、中岡創一(ロッチ)、ヒコロヒー、みちお(トム・ブラウン)、みなみかわ、村重杏奈、松村沙友理、ユウタ(NCT 127)、ゆうちゃみ、飯村一輝、岡澤セオン、萱和磨、櫻井つぐみ、Shigekix、谷川航、橋本大輝、橋本壮市、原田周大、宮脇花綸、元木咲良【放送局】TBS系【日時】12月31日(火)23時45分〜28時【放送局】中京テレビ・日本テレビ系【日時】1月1日(水)2時〜6時【出演者】MC:タカアンドトシ出場者:真空ジェシカ、タカアンドトシ・タカ、マユリカ、ラランド、ロングコートダディ、ウエストランド・井口浩之、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、錦鯉、紅しょうが、ラブレターズ、令和ロマン・松井ケムリほか【放送局】TBS系【日時】1月1日(水)5時〜6時30分【出演者】MC:バナナマン(設楽統、日村勇紀)【放送局】フジテレビ系【日時】1月1日(水)7時〜15時【出演者】MC:かまいたち ほか【放送局】ABCテレビ・テレビ朝日系【日時】1月1日(水)17時〜21時【出演者】司会:浜田雅功、ヒロド歩美ゲスト:唐沢寿明、小澤征悦、GACKT、比嘉愛未、岩田剛典、新庄剛志、江村美咲、宮脇花綸、赤楚衛二、上白石萌歌、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、MAKO、MAYUKA、RIMA、NINA【放送局】日本テレビ系【日時】1月1日(水)18時〜21時【出演者】MC:上田晋也メンバー: 大久保佳代子・いとうあさこ・MEGUMI・若槻千夏・ファーストサマーウイカ【放送局】日本テレビ系【日時】1月1日(水)23時30分〜24時30分【出演者】MC:SixTONES【放送局】TBS系【日時】1月1日(水)24時40分〜25時40分【出演者】MC:川島明(麒麟)、田村真子ゲスト:宮舘涼太(Snow Man)、佐久間大介(Snow Man)、岩崎大昇(※「崎」は正しくは「たつさき」/美 少年)、トキ(藤崎マーケット)、山添寛(相席スタート)ほか【放送局】TBS系【日時】1月2日(木)17時〜21時【出演者】MC:バナナマン(設楽統、日村勇紀)ゲスト:松たか子、多部未華子、広瀬すず、磯村勇斗【放送局】TBS系【日時】1月2日(木)21時〜【出演者】松たか子、多部未華子、松坂桃李、星野源、チュ・ジョンヒョク、松本穂香、池谷のぶえ、倉悠貴、古舘寛治、宇野祥平、飯塚悟志(東京03)、菅原大吉、中村優子、毎田暖乃、リリー・フランキー、井浦新【放送局】フジテレビ系【日時】1月3日(金)16時15分〜18時【出演者】二宮和也ほか【放送局】フジテレビ系【日時】1月3日(金)18時〜21時【出演者】相葉雅紀、えなりかずき、櫻井翔ほか【放送局】フジテレビ系【日時】1月3日(金)21時〜23時30分【出演者】上野樹里、時任三郎、風間俊介、志田未来、中尾明慶、森本慎太郎(SixTONES)、藤原季節、斉藤陽一郎、坂ノ上茜、永瀬ゆずな、中村千歳、石田ひかり、戸次重幸、平岩紙、ともさかりえ、三宅弘城、杉本哲太、板尾創路、山口智子【放送局】日本テレビ系【日時】1月5日(日)19時〜21時54分【出演者】城島茂・国分太一・松岡昌宏(TOKIO)、横山裕(SUPER EIGHT)、松島聡(timelesz)、森本慎太郎(SixTONES)、藤原丈一郎(なにわ男子)、草間リチャード敬太(Aぇ! group)、小田凱人、各界のトップアスリート(=ウルトラマン)ほか【放送局】フジテレビ系【日時】1月5日(日)22時〜23時15分【出演者】清野菜名、瀬戸康史、見上愛、板垣李光人、中島裕翔(Hey! Say! JUMP)、門脇麦、波瑠、山本耕史、森本慎太郎(SixTONES)、上川隆也、内田理央、宮世琉弥、香取慎吾、安田顕、向里祐香、永瀬廉(King & Prince)、山下美月、西畑大吾(なにわ男子)、大地真央、松本まりか、堀海登【放送局】フジテレビ系【日時】1月5日(日)19時〜21時54分【出演者】千鳥、かまいたちほか(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】