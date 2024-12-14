¡Ú¥»¥ê¥¨AÂè16Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥é¥Ä¥£¥ª¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è
Á°Àá¤ÏGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÄ©¤ß¡¢3¼ºÅÀ´°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤ëÂè16Àá¡¢¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿3°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë(¾¡¤ÁÅÀ31/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤¬¡¢Á°Àá¥Ê¥Ý¥ê¤ò·âÇË¤·¤¿5°Ì¥é¥Ä¥£¥ª(¾¡¤ÁÅÀ31)¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÁ°Àá¥Ñ¥ë¥ÞÀï¡¢¼çÎÏ¤òÅêÆþ¤·¤Æ²÷¾¡¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²ÐÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤Ï¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÎÁ°¤Ë½ªÈ×¤ËÈïÃÆ¤·¤ÆÀËÇÔ¡£¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤«¡£
°ìÊý¡¢Á°Àá¥Ê¥Ý¥êÀï¤òFW¥¤¥µ¥¯¥»¥ó¤Î°ì·â¤Ç¥¦¥Î¥¼¥í¾¡Íø¤È¤·¤¿¥é¥Ä¥£¥ª¡£¥Ê¥Ý¥ê¤È¤ÎÏ¢Àï¤òÏ¢¾¡¤·¤¿Àª¤¤¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£
FW¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î½ªÈ×ÃÆ¤Ç¥ß¥é¥ó¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÅÜÅó¤Î9Ï¢¾¡¤È¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥¢¥¿¥é¥ó¥¿(¾¡¤ÁÅÀ34)¤Ï15°Ì¥«¥ê¥¢¥ê(¾¡¤ÁÅÀ14)¤ÈÂÐÀï¡£²ÐÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ë¶þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ²¡¹¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤òÂçÂæ¤Î10¤Ë¿¤Ð¤»¤ë¤«¡£
¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¤â¤Î¤Î¥é¥Ä¥£¥ª¤Ë¶þ¤·¤¿2°Ì¥Ê¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ32)¤Ï9°Ì¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼(¾¡¤ÁÅÀ20)¤ÈÂÐÀï¡£¸ø¼°Àï¤³¤³6»î¹ç1¥´¡¼¥ë°Ê²¼¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤¬Ë³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤À¤¬¡¢¼çË¤¥ë¥«¥¯¤Ë¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡£
CL¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò·âÇË¤·¤¿6°Ì¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹(¾¡¤ÁÅÀ27)¤ÏºÇ²¼°Ì¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢(¾¡¤ÁÅÀ9)¤ÈÂÐÀï¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ÏÁ°Àá¡¢¥â¥Ã¥¿´ÆÆÄ¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãÀï¤ò2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï3ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤ÈÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥·¥Æ¥£Àï¾¡Íø¤ÎÀª¤¤¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¡£
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿7°Ì¥ß¥é¥ó(¾¡¤ÁÅÀ22/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤Ï14°Ì¥¸¥§¥Î¥¢(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ÈÂÐÀï¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿åÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¤Ç¤Ï¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥ÀÁê¼ê¤Ë½ªÈ×¤ÎFW¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥àÃÆ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤ËMF¥í¥Õ¥¿¥¹¡á¥Á¡¼¥¯¤ÈFW¥â¥é¥¿¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÌò¤Î¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¤Ï¥Ä¥ë¥ô¥§¥ÊÀï¤ËÂ³¤¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿13°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ15)¤Ï18°Ì¥ô¥§¥í¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ12)¤ÈÂÐÀï¡£¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¤Ï3¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎºÌ±ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ì¤âËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÎ±¤òÁè¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤È¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤òºÌ±ð¤Î³èÌö¤Ç¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÁ°Àá¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤Ç¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿11°Ì¥í¡¼¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ16)¤Ï17°Ì¥³¥â(¾¡¤ÁÅÀ12)¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢¡¥»¥ê¥¨AÂè16Àá
12/13(¶â)
¥¨¥ó¥Ý¥ê 0-1 ¥È¥ê¥Î
12/14(ÅÚ)
¡Ô23:00¡Õ
¥«¥ê¥¢¥êvs¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
¡Ô26:00¡Õ
¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼vs¥Ê¥Ý¥ê
¡Ô28:45¡Õ
¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹vs¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢
12/15(Æü)
¡Ô20:30¡Õ
¥ì¥Ã¥Á¥§vs¥â¥ó¥Ä¥¡
¡Ô23:00¡Õ
¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãvs¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
¥Ñ¥ë¥Þvs¥ô¥§¥í¡¼¥Ê
¡Ô26:00¡Õ
¥³¥âvs¥í¡¼¥Þ
¡Ô28:45¡Õ
¥ß¥é¥óvs¥¸¥§¥Î¥¢
12/16(·î)
¡Ô28:45¡Õ
¥é¥Ä¥£¥ªvs¥¤¥ó¥Æ¥ë
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÁ°Àá¥Ñ¥ë¥ÞÀï¡¢¼çÎÏ¤òÅêÆþ¤·¤Æ²÷¾¡¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²ÐÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤Ï¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÎÁ°¤Ë½ªÈ×¤ËÈïÃÆ¤·¤ÆÀËÇÔ¡£¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤«¡£
FW¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î½ªÈ×ÃÆ¤Ç¥ß¥é¥ó¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÅÜÅó¤Î9Ï¢¾¡¤È¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥¢¥¿¥é¥ó¥¿(¾¡¤ÁÅÀ34)¤Ï15°Ì¥«¥ê¥¢¥ê(¾¡¤ÁÅÀ14)¤ÈÂÐÀï¡£²ÐÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ë¶þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ²¡¹¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤òÂçÂæ¤Î10¤Ë¿¤Ð¤»¤ë¤«¡£
¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¤â¤Î¤Î¥é¥Ä¥£¥ª¤Ë¶þ¤·¤¿2°Ì¥Ê¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ32)¤Ï9°Ì¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼(¾¡¤ÁÅÀ20)¤ÈÂÐÀï¡£¸ø¼°Àï¤³¤³6»î¹ç1¥´¡¼¥ë°Ê²¼¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤¬Ë³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤À¤¬¡¢¼çË¤¥ë¥«¥¯¤Ë¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡£
CL¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò·âÇË¤·¤¿6°Ì¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹(¾¡¤ÁÅÀ27)¤ÏºÇ²¼°Ì¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢(¾¡¤ÁÅÀ9)¤ÈÂÐÀï¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ÏÁ°Àá¡¢¥â¥Ã¥¿´ÆÆÄ¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãÀï¤ò2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï3ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤ÈÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥·¥Æ¥£Àï¾¡Íø¤ÎÀª¤¤¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¡£
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿7°Ì¥ß¥é¥ó(¾¡¤ÁÅÀ22/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤Ï14°Ì¥¸¥§¥Î¥¢(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ÈÂÐÀï¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿åÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¤Ç¤Ï¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥ÀÁê¼ê¤Ë½ªÈ×¤ÎFW¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥àÃÆ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤ËMF¥í¥Õ¥¿¥¹¡á¥Á¡¼¥¯¤ÈFW¥â¥é¥¿¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÌò¤Î¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¤Ï¥Ä¥ë¥ô¥§¥ÊÀï¤ËÂ³¤¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿13°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ15)¤Ï18°Ì¥ô¥§¥í¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ12)¤ÈÂÐÀï¡£¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¤Ï3¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎºÌ±ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ì¤âËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÎ±¤òÁè¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤È¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤òºÌ±ð¤Î³èÌö¤Ç¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÁ°Àá¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤Ç¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿11°Ì¥í¡¼¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ16)¤Ï17°Ì¥³¥â(¾¡¤ÁÅÀ12)¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢¡¥»¥ê¥¨AÂè16Àá
12/13(¶â)
¥¨¥ó¥Ý¥ê 0-1 ¥È¥ê¥Î
12/14(ÅÚ)
¡Ô23:00¡Õ
¥«¥ê¥¢¥êvs¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
¡Ô26:00¡Õ
¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼vs¥Ê¥Ý¥ê
¡Ô28:45¡Õ
¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹vs¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢
12/15(Æü)
¡Ô20:30¡Õ
¥ì¥Ã¥Á¥§vs¥â¥ó¥Ä¥¡
¡Ô23:00¡Õ
¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãvs¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
¥Ñ¥ë¥Þvs¥ô¥§¥í¡¼¥Ê
¡Ô26:00¡Õ
¥³¥âvs¥í¡¼¥Þ
¡Ô28:45¡Õ
¥ß¥é¥óvs¥¸¥§¥Î¥¢
12/16(·î)
¡Ô28:45¡Õ
¥é¥Ä¥£¥ªvs¥¤¥ó¥Æ¥ë