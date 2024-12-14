日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円高の3万9600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40406.82円 ボリンジャーバンド3σ
39883.48円 ボリンジャーバンド2σ
39600.00円 14日夜間取引終値
39542.00円 5日移動平均
39510.00円 一目均衡表・転換線
39470.44円 13日日経平均株価現物終値
39360.14円 ボリンジャーバンド1σ
38990.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円 一目均衡表・基準線
38836.80円 25日移動平均
38677.60円 200日移動平均
38450.00円 75日移動平均
38313.46円 ボリンジャーバンド-1σ
37790.12円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37266.78円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40406.82円 ボリンジャーバンド3σ
39883.48円 ボリンジャーバンド2σ
39600.00円 14日夜間取引終値
39542.00円 5日移動平均
39510.00円 一目均衡表・転換線
39470.44円 13日日経平均株価現物終値
39360.14円 ボリンジャーバンド1σ
38990.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円 一目均衡表・基準線
38836.80円 25日移動平均
38677.60円 200日移動平均
38450.00円 75日移動平均
38313.46円 ボリンジャーバンド-1σ
37790.12円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37266.78円 ボリンジャーバンド3σ
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