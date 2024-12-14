　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円高の3万9600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40406.82円　　ボリンジャーバンド3σ
39883.48円　　ボリンジャーバンド2σ
39600.00円　　14日夜間取引終値
39542.00円　　5日移動平均
39510.00円　　一目均衡表・転換線
39470.44円　　13日日経平均株価現物終値
39360.14円　　ボリンジャーバンド1σ
38990.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円　　一目均衡表・基準線
38836.80円　　25日移動平均
38677.60円　　200日移動平均
38450.00円　　75日移動平均
38313.46円　　ボリンジャーバンド-1σ
37790.12円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37266.78円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース