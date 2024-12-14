¡ÚÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ¡Û2ºÐ²¦¼Ô·èÄêÀï¡ª ÌµÇÔÇÏ¤¬¾¡¤Ä¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½
12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ¤¬µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Ä«ÆüÇÕFS¤È¤Ï¡Ä
1946Ç¯½©¤ÎÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç½é¤á¤Æ2ºÐÇÏ¶¥Áö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å1949Ç¯¤Ë¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë2ºÐÇÏ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¡ÖÄ«ÆüÇÕ3ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡×¤¬ÁÏÀß¡£
1962Ç¯°Ê¹ß¤Ï¸½¹Ô¤Î¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª2014Ç¯¤Ë¶¥ÁöÆâÍÆ¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢³«ºÅ¾ì¤¬ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡Ê2024Ç¯¤ÏµþÅÔ³«ºÅ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÏÎðÉ½¼¨¤Î¹ñºÝ´ð½à¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢2001Ç¯¤Ë¡ÖÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡×¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
Ä«ÆüÇÕFS¡¡²áµî10Ç¯Èæ³Ó
²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤òÁÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌµÇÔÇÏ¤¬7¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤Ë¤ÏÍÇÏµÇ°¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¤ÇÄ«ÆüÇÕFS¤òÀ©ÇÆ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯¥É¥ë¥Á¥§¥â¥¢¡¢2023Ç¯¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤È3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌµÇÔÇÏ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤â¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ë¥¿¥â¥Î¥É¥¦¥·¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤È¤¤¤¦ÌµÇÔÇÏ¤¬4Æ¬»²Àï¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§
¤Þ¤º¤Ï¡¢¿·ÇÏÀï¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¤òÏ¢¾¡¤·Î×¤à¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5Æ¬½ÐÁö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ãå3²ó¡¦2Ãå1²ó¡¦3Ãå1²ó¤È¤¹¤Ù¤Æ3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°È¾å¤Ï¿·ÇÏÀï¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÉðËµ³¼ê¤Ç¡¢2021Ç¯°ÊÍè¤ÎÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥È¡¼¥¿¥ë¥¯¥é¥ê¥Æ¥£
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡£
Á°Áö¤Î¿·³ã2ºÐS¤Ç¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¡¼¥È¥¢¥ê¥·¥¢¥ó¡ÊÁ°½µ¤Îºå¿ÀJF¤Ç6Ãå¡Ë¤ò²¡¤µ¤¨¾¡Íø¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê¹Ë¤ò¼è¤ëËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£11·î¤ÏÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ2ºÐS¡¦G¶¡¢µþºåÇÕ¡¦G·¡¢¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥ºS¡¦G¶¤È¼«¿È½é¤Î3½µÏ¢Â³½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£2020Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎGµÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥È¡¼¥¿¥ë¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¤Ï¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥´»º¶ð¤Ç¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÄ«ÆüÇÕFS¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ë¥¿¥â¥Î¥É¥¦¥·
¥Ë¥¿¥â¥Î¥É¥¦¥·¤â¿·ÇÏÀï¡õ¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¾Þ¤òÏ¢¾¡¤·¤ÆÎ×¤à¡£
2016Ç¯»©·î¾ÞÇÏ¤Î¥Ç¥£¡¼¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£»º¶ð¤Ç¡¢¸½2ºÐ¤¬4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀJRA½Å¾ÞÇÏ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»º¶ðÈá´êÃ£À®¤È¤Ê¤ë¤«¡£
°È¾å¤ÏR.¥à¡¼¥¢µ³¼ê¡£11·î¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ç¥£¡¼¥×»º¶ðºÇ¸å¤ÎÀ¤Âå¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¤Ëµ³¾è¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼
¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤â¿·ÇÏÀï¤Èµþ²¦ÇÕ2ºÐS¤òÏ¢¾¡¡£
Éã¤Ï¿·¼ï²´ÇÏ¤Î¥¿¥ï¡¼¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¡£2017Ç¯Ä«ÆüÇÕFS¤Ë½ÐÁö¤·3Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤¬Ä«ÆüÇÕFS¤ò¾¡¤Æ¤Ð¡¢2005Ç¯¥Õ¥µ¥¤¥Á¥ê¥·¥ã¡¼¥ë°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¼ï²´ÇÏ¤Ë¤è¤ëÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥ë¥ì¥Ã¥¡¼¥Î
2024Ç¯5·î¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¡¢10·î½©²Ú¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤ÎÄï¡¢¥¢¥ë¥ì¥Ã¥¡¼¥Î¡£
Á°Áö¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¤Ç¤Ï5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°¡¹Áö¤Î2ºÐÌ¤¾¡ÍøÀï¤Ç¤Ï7ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¡£
¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¡¢°È¾å¤Ï¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤À¡£2ºÐ²¦¼Ô·èÄêÀï¤ÇËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
ºÇ¸å¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡£
Éã¤Ï2015Ç¯¤ËÄ«ÆüÇÕFS¤òÀ©¤·¤¿¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç¡¢4ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ëÉã»ÒÀ©ÇÆ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¿·ÇÏÀï¤Ï3Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¤È²«µÆ¾Þ¤ÇÏ¢¾¡¤·¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
Á°Áö¤ËÂ³¤C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤¬µ³¾è¡£C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Ï2017Ç¯¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¢2018Ç¯ºå¿ÀJF¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÄ«ÆüÇÕFS¤ò¾¡¤Æ¤Ð2ºÐGµ3¥ì¡¼¥¹´°Á´À©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÃíÌÜ¤ÎÏÈ½ç¤¬³ÎÄê¡£
¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤ÈÉðËµ³¼ê¤Ï4ÏÈ8ÈÖ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ï2ÏÈ4ÈÖ¤«¤é½ÐÁö¤È¤Ê¤ë¡£
Âè76²ó¡¡Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊGI¡Ë
µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç1600m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡ ¥À¥¤¥·¥ó¥é¡¼¡Ê²´2¡¦´äÅÄ ¹¯À¿¡Ë
1ÏÈ2ÈÖ¡¡ ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¡Ê²´2¡¦ÀîÅÄ ¾²í¡Ë
2ÏÈ3ÈÖ¡¡ ¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡Ê²´2¡¦µÈÂ¼ À¿Ç·½õ¡Ë
2ÏÈ4ÈÖ¡¡ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´2¡¦C¡¥¥Ç¥à¡¼¥í ¡Ë
3ÏÈ5ÈÖ¡¡ ¥³¥¹¥â¥¹¥È¡¼¥à¡Ê²´2¡¦½©»³ Ì¼ù¡Ë
3ÏÈ6ÈÖ¡¡ ¥¢¥ë¥ì¥Ã¥¡¼¥Î¡Ê²´2¡¦C¡¥¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë
4ÏÈ7ÈÖ¡¡ ¥¯¥é¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¡Ê²´2¡¦ ¾®ºê °½Ìé¡Ë
4ÏÈ8ÈÖ¡¡ ¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡Ê²´2¡¦Éð Ë¡Ë
5ÏÈ9ÈÖ¡¡ ¥¨¥ë¥à¥é¥ó¥È¡Ê²´2¡¦Æ£²¬ Í¤²ð¡Ë
5ÏÈ10ÈÖ¡¡¥È¡¼¥¿¥ë¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡Ê²´2¡¦ËÌÂ¼ Í§°ì¡Ë
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥Ë¥¿¥â¥Î¥É¥¦¥·¡Ê²´2¡¦R.¥à¡¼¥¢¡Ë
6ÏÈ12ÈÖ¡¡¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¡Ê²´2¡¦¾¾»³ ¹°Ê¿¡Ë
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥¨¥¤¥·¥ó¥ï¥ó¥É¡Ê²´2¡¦¹¬ ±ÑÌÀ¡Ë
7ÏÈ14ÈÖ¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¤¥Ã¥È¥ª¡¼¥ë¡Ê²´2¡¦´äÅÄ Ë¾Íè¡Ë
8ÏÈ15ÈÖ¡¡¥É¥é¥´¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¡Ê²´2¡¦ÅÄ¸ý ´ÓÂÀ¡Ë
8ÏÈ16ÈÖ¡¡¥¿¥¤¥»¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡Ê²´2¡¦ºä°æ ÎÜÀ±¡Ë
2ºÐ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡£
Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£