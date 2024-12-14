¿·¿Í¡¦¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¡×£´°Ì¤Ë¥Õ¥¸´¿´î¡ª ¶ÉÆâ²þ³×¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌòÇã¤Ã¤¿
¡¡£±£³Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°£²£°£²£´¡¡¥È¥Ã¥×£±£°¡×¡Ê£Ï£Ò£É£Ã£Ï£Î¡¡£Î£Å£×£ÓÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í¡¦¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£´°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯Æþ¼Ò¤·¤¿¿·¿Í¥¢¥Ê¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¡£Æ±¶É¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë£µ°Ì¡¦°ËÆ£Íø¿Ò¥¢¥Ê¡¢£¹°Ì¡¦·ÚÉô¿¿°ì¥¢¥Ê¤ò¾å²ó¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÂçÌö¿Ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¡Ö¾å³À¥¢¥Ê¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾å³À¥¢¥Ê¤Ï¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Åª³Î¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¢¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÎÏ¤¬¹âÉ¾²Á¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ë¤È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤ÈàÌþ¤ä¤··Ï¥¥ã¥éá¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££´·îÊüÁ÷¤Î¡Ö£Æ£Î£ÓÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¿ä¤·¥¢¥Ê£Ç£Ð¡×¤Ç¤Ï»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢¡Ö¿ä¤·¥¢¥Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¶ÉÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤Ë¶ì¤·¤à¥Õ¥¸¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å³À¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤ÐàÍÆ»Ñ¥¤¥¸¥êáÁûÆ°¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡££··î¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£í£å£ä£é£á¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤ÎÀ¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¡¢À¸ÅÄÎµÀ»¥¢¥Ê¡¢°¤Éô²ÚÌé»Ò¥¢¥Ê¤¬¾å³À¥¢¥Ê¤ÎÍÆ»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¤¥¸¤ëÍÍ»Ò¤¬Î®¤ì¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£À¾»³¥¢¥Ê¤é¤¬¾å³À¥¢¥Ê¤Ë¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ì·ï¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤ò·ë²ÌÅª¤Ë²þ³×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉôÆâ¤Î£Ú£Ï£Ï£Í²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¡Ø¡»¡»¤Ï´é¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤ë¤Í¡Á¡Ù¤Ê¤É²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿É½¾ð¤Ê¤É¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£àÆâÎØ¥Î¥êá¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¤¿ËÜ¿Í¤¬¤¿¤È¤¨¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î°ì·ï°Ê¹ß¡¢¾éÃÌ¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥ÊÆ±»Î¤ÎÍÆ»Ñ¥¤¥¸¥ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾å³À¥¢¥Ê¼«¿È¤ÏÁÛÄê³°¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ë¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤â¥Õ¥¸¤Î²þ³×¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£