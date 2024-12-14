YOSHIKI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÖXY¡×¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé²ÃÆþ¸å½é¥Æ¥ì¥Ó²Î¾§¡¡Æü¥Æ¥ì¡Øº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡Ù½Ð±é
¡¡YOSHIKI¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXY¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥Ã¥¯¥¹¥ï¥¤¡Ë¡×¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Á¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î²ÃÆþ¸å¡¢14¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNumber_i¤äNewJeans¤â¡ª½Ð±é¼ÔÂè2ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡¡ÖXY¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØYOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎKYOHEY¡ÊDr¡Ë¡¢KAIRI¡ÊGt¡Ë¡¢FURUTATSU¡ÊBa¡Ë¡¢KARMA¡ÊVo¡Ë¡¢GAI¡ÊVo¡Ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎJAY¡¢HAYATO¡¢RAIA¡¢KICE¡¢KANJI¡¢P¢ª¡ú¡¢MITCHY¡¢KOSEI¤Ç¹½À®¡£Î¾¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î®Æ°Åª¤Ë¹Ô¤Íè¤·¡¢¥¢¥á¡¼¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿24Ç¯10·î¡¢¼ê±Û¤¬ÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Çº£Ç¯ºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿¶Ê¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸¥é¥¤¥Ö¤òÀéÍÕ¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËËëÄ¥¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÁ÷¤ë¡£
¡Ú¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Á¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¡Ê¢¨14Æü»þÅÀ¡¢50²»½ç¡Ë
ILLIT¡¢XY¡¢Omoinotake¡¢KATSEYE¡¢King ¡õ Prince¡¢Creepy Nuts¡¢SPYAIR¡¢Travis Japan¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Number_i¡¢NiziU¡¢NewJeans¡¢BE:FIRST¡¢BOYNEXTDOOR¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¡¢Mrs. GREEN APPLE
MC¡§¾åÇòÀÐË¨²»¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNumber_i¤äNewJeans¤â¡ª½Ð±é¼ÔÂè2ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡¡ÖXY¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØYOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎKYOHEY¡ÊDr¡Ë¡¢KAIRI¡ÊGt¡Ë¡¢FURUTATSU¡ÊBa¡Ë¡¢KARMA¡ÊVo¡Ë¡¢GAI¡ÊVo¡Ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎJAY¡¢HAYATO¡¢RAIA¡¢KICE¡¢KANJI¡¢P¢ª¡ú¡¢MITCHY¡¢KOSEI¤Ç¹½À®¡£Î¾¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î®Æ°Åª¤Ë¹Ô¤Íè¤·¡¢¥¢¥á¡¼¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿24Ç¯10·î¡¢¼ê±Û¤¬ÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Á¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¡Ê¢¨14Æü»þÅÀ¡¢50²»½ç¡Ë
ILLIT¡¢XY¡¢Omoinotake¡¢KATSEYE¡¢King ¡õ Prince¡¢Creepy Nuts¡¢SPYAIR¡¢Travis Japan¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Number_i¡¢NiziU¡¢NewJeans¡¢BE:FIRST¡¢BOYNEXTDOOR¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¡¢Mrs. GREEN APPLE
MC¡§¾åÇòÀÐË¨²»¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶