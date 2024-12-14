¹âÌÚÈþÈÁ¡¡1500M°µ´¬V¤âÇ¼ÆÀ¤»¤º¡Ö³ê¤ê¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×
¡¡¡þ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2024Ç¯12·î13Æü¡¡ÀÄ¿¹¸©YS¥¢¥ê¡¼¥ÊÈ¬¸Í¡Ë
¡¡WÇÕ¸åÈ¾Àï¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê30¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬1Ê¬55ÉÃ71¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¿·ßÀÎ©Ìé¡Ê28¡á¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¿¦¡Ë¤¬34ÉÃ65¤ÇÀ©ÇÆ¡£ÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î°ì¸ÍÀ¿ÂÀÏº¡Ê28¡áANA¡Ë¤¬6Ê¬21ÉÃ71¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤ÄËÜÌ¿¼ïÌÜ¤Ç¹âÌÚ¤Ï¼«¿È¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¤ÎWÇÕ¤Ï¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç2ÀïÁ´¾¡¤À¤¬¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°È¾¤òÍÞ¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Î¥È¥é¥¤¡£½ªÈ×¤Ë¼ºÂ®¤·¡¢¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢¼«¿È¤¬2Ç¯Á°¤Ë½Ð¤·¤¿¥ê¥ó¥¯µÏ¿¤«¤é1ÉÃ18ÃÙ¤ì¤¿¡£2°Ì¤Ë2ÉÃ10º¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ç54ÉÃÂæ¤Ï½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â1¡¢¶ä3¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡ÊNT¡Ë¤òÎ¥¤ì¤Æ¿·¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡£ºò²Æ¤Ë¤Ï·¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤âÂØ¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥É¤òÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À³ê¤ê¤¬Ì¤´°À®¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤¿¤é¤Þ¤ÀÂ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡×¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ëÎÌ»º¤ÎºÆ¸½¡£¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÑ²½¤Ï¶²¤ì¤Ê¤¤¡£