¥í¥¹¸ÞÎØÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¡¦Âç´ä´ÆÆÄ¡¡¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤È°ì´Ó¡×
¡¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤éÂ³Åê¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤¿¤á¤Ë°éÀ®¤ò½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡Ö·ÑÂ³¤È°ì´Ó¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¿·ÂÎÀ©¤ÏÍèÇ¯6¡¢7·î¤´¤í¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½à¡¹·è¾¡¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ê¥è¥ó¤ÎÌë¤«¤é133Æü¡£¿·¤¿¤ÊÌÜÅªÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¸þ¤±¤¿Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¸þ¤±¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤¬³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÇÌÀ³Î¤Ê´ð½à¡¢ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤òÀ®ÀÓ¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡23ºÐ°Ê²¼¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ°Ê¹ß¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤Î»Ø´ø¤ò¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ½é¡£°ÛÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÆÇ¤¤Ë¤Ï¡¢¾¡Íø¤È°éÀ®¤ÎÎ¾Î©¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢MFµ×ÊÝ¤éÀ¤Âå¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤ò¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤Ç¾·½¸¤Ç¤¤º¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸ÏÈ¤âÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¸õÊä¹ç½É¤â´Þ¤á¾·½¸¤·¤¿Á´87Áª¼ê¤Î¤¦¤ÁºÙÃ«¡¢Æ£ÅÄ¤é13¿Í¤òAÂåÉ½¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É°éÀ®¼êÏÓ¤âÈ¯´ø¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿ÆüËÜ¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤ÏÂ³Åê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î·Ð°Þ¤ò¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬É¬Í×¡£¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¡¢AÂåÉ½¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢ºÆÅÙ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÎ¾Î©¤Ø¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤È°ì´Ó¤òÂç¤¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£Âè1¼¡À¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þÌµÌ¾¤ÎÁª¼ê¤â¾·½¸¡£º£²ó¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î»þ¤Ï¡Ê¾·½¸Á´¡Ë87¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò100¡¢110¡¢120¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉý¹¤¤¾·½¸¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£³èÆ°Ãæ¤Ç¤Ï¾ï¡¹¡ÖAÂåÉ½·ÐÍ³¤Î¸ÞÎØ¡£¸ÞÎØ·ÐÍ³¤ÎAÂåÉ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È·±¼¨¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖAÂåÉ½´ð½à¡×¤òÁª¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤Î¸Ä¿Í¾º³Ê¡¢AÂåÉ½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬½ÅÍ×¡×¤È²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤ÏÆüËÜ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤º¤«¤Êº¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¹¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡£·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¹¤ë¡×¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤È¿·À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê4Ç¯´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡¡