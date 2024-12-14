フライブルクvsボルフスブルク スタメン発表
[12.13 ブンデスリーガ第14節](Europa-Park Stadion)
※28:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
監督
シュスターユリアン
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 18 デニス・バブロ
DF 21 ヨアキム・メーレ
MF 20 リドル・バク
MF 24 ベンツェ・ダールダイ
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 39 パトリック・ビマー
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
FW 11 ティアゴ・トマス
控え
GK 29 マリウス・ミュラー
DF 5 セドリック・ツェジガー
MF 8 サリフ・エズジャン
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 32 マティアス・スバンベリ
FW 10 ルーカス・ヌメチャ
FW 17 ケビン・ベーレンス
FW 23 ヨナス・ウィンド
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
※28:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
監督
シュスターユリアン
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 18 デニス・バブロ
DF 21 ヨアキム・メーレ
MF 20 リドル・バク
MF 24 ベンツェ・ダールダイ
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 39 パトリック・ビマー
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
FW 11 ティアゴ・トマス
控え
GK 29 マリウス・ミュラー
DF 5 セドリック・ツェジガー
MF 8 サリフ・エズジャン
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 32 マティアス・スバンベリ
FW 10 ルーカス・ヌメチャ
FW 17 ケビン・ベーレンス
FW 23 ヨナス・ウィンド
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります