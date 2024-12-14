TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時16分に、大雪警報を長野市、大町市、白馬村、小谷村、高山村、信濃町、小川村、飯綱町に発表しました。またなだれ注意報を大町市、白馬村、小谷村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・長野市、大町市、白馬村、小谷村、高山村、信濃町などに発表

北部では、14日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□大雪警報【発表】
　積雪　14日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

■大町市
□大雪警報【発表】
　積雪　14日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　15日にかけて警戒

■白馬村
□大雪警報【発表】
　積雪　14日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　15日にかけて警戒

■小谷村
□大雪警報【発表】
　積雪　14日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　15日にかけて警戒

■高山村
□大雪警報【発表】
　積雪　14日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

■信濃町
□大雪警報【発表】
　積雪　14日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■小川村
□大雪警報【発表】
　積雪　14日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■飯綱町
□大雪警報【発表】
　積雪　14日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm