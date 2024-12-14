【大雪警報】長野県・長野市、大町市、白馬村、小谷村、高山村、信濃町などに発表
気象台は、午前4時16分に、大雪警報を長野市、大町市、白馬村、小谷村、高山村、信濃町、小川村、飯綱町に発表しました。またなだれ注意報を大町市、白馬村、小谷村に発表しました。
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北部では、14日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□大雪警報【発表】
積雪 14日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
■大町市
□大雪警報【発表】
積雪 14日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
15日にかけて警戒
■白馬村
□大雪警報【発表】
積雪 14日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて警戒
■小谷村
□大雪警報【発表】
積雪 14日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて警戒
■高山村
□大雪警報【発表】
積雪 14日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
■信濃町
□大雪警報【発表】
積雪 14日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■小川村
□大雪警報【発表】
積雪 14日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■飯綱町
□大雪警報【発表】
積雪 14日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm