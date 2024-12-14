¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Û¹â¶¶ÎµÌð àµÕá¤ÎÄ´À°¤Çµ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤Î¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹£Â£Ï£Á£Ô£Â£ï£ù¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£³Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¶¶ÎµÌð¡Ê£²£¶¡á¹Åç¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£µ£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¡££±£±£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤Ï¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Öµ×¡¹¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¡££ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ê¤ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡££µ£¸¹æµ¡¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ´°ÂÀÁª¼ê¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î·Á¤È¤ÏµÕ¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤Î¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ·±¤«¤é¿¤Ó¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£··î¤ÎÁ°²óÀï¤ÏÅÓÃæµ¢¶¿¤âºòÇ¯£³·î¡¢Á°¡¹²ó¤ÎÆ±£¸·î¤ÈÏ¢Â³Í¥½Ð¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼ã¾¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£³¤¿å¤ÎÃæ¤Ç¤â¹¥¤¤ÊÊý¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö½éÆ°¤Î¤«¤«¤ê¤¬¥¹¥«¥¹¥«¤¹¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¤³¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È½àÍ¥¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£