サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA(ガレリア)」がeスポーツイベント「RIOT GAMES ONE 2024」に協賛することを記念して、ゲーミングPC『Riot Games ONE 2024協賛モデル』全4機種を2024年12月13日を発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。『Riot Games ONE 2024協賛モデル』には、もれなく「RIOT GAMES ONE 2024オリジナル壁紙」を初期設定、およびインストール済みで配送。さらに全国のドスパラ店舗に掲示されているキャンペーンポスターのQRコードを読み取り、アンケートに答えた人に「RIOT GAMES オリジナルステッカー」をその場でプレゼントする。ステッカーはなくなり次第終了。そのほか、現在開催中の「冬の大チャンス!総額600万円山分けキャンペーン」では「RIOT GAMES ONE 2024オリジナルグッズ」が賞品として登場する。

オリジナル壁紙協賛モデルの販売期間は通販が2024年12月13日から2025年1月24日10時59分まで。店舗が2024年12月13日から2025年1月23日閉店まで。【デスクトップPC】GALLERIA XA7C-R47S Riot Games ONE 2024 協賛モデル:307,980円(Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 SUPER 12GB / 32GB / 1TB Gen4 SSD)GALLERIA XA7C-R46 Riot Games ONE 2024 協賛モデル:205,980円(Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4060 8GB / 32GB / 1TB Gen4 SSD)GALLERIA RM5C-R35 Riot Games ONE 2024 協賛モデル:153,980円(Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 3050 6GB / 16GB / 500GB Gen4 SSD)【ノートPC】GALLERIA XL7C-R46-6 Riot Games ONE 2024 協賛モデル:232,980円(Intel Core Ultra 7 155H / GeForce RTX 4060 8GB LaptopGPU / 16GB / 1TB Gen4 SSD)