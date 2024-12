【ゴジラ(2024) from「ゴジラxコング 新たなる帝国」】12月14日 発売価格:7,480円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「ゴジラ(2024) from『ゴジラxコング 新たなる帝国』」を12月14日に発売する。価格は7,480円。

ダイナミックなポーズの「ゴジラ」が、高密度な外皮のディテール、骨格構造を細部まで追求したディスプレイモデルとして登場する。西川伸司氏デザインの骨格と、劇中の外皮を再現して立体化されている。

骨格は体内に収めるか、外皮と並べて飾るかを選択できる。特徴的な骨格パーツは、ほぼすべてのゴジラ映画に怪獣&メカデザインの他、設定や演出プランの提供で参加している西川伸司氏のプロデュースとなっている。

パーツ分割により口腔内の色分けを再現。背ビレのジョイント部分にはクリアパーツが採用されている。また、大型の本体を支えるための支柱パーツが2種付属する。

