１９２６年：独立運動家の金九（キム・グ）が大韓民国臨時政府の最高責任者・国務領に就任



１９５０年：国連が朝鮮戦争の休戦委員団設置を決議



１９５９年：在日朝鮮人の北朝鮮帰還事業で最初の帰還船が新潟港から出港



２００２年：在韓米軍の装甲車にひかれ死亡した女子中学生の追悼集会が全国６０カ所以上で開催



２００７年：アフガニスタン駐留韓国軍部隊の最後の兵力が帰国



２０１１年：旧日本軍慰安婦問題の解決を求め、市民団体「韓国挺身隊問題対策協議会」（現・日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯）が毎週ソウル・日本大使館前で行っている「水曜集会」が１０００回に

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