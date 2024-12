【「Riot Games ONE 2024」オフラインイベント】12月14日、15日 開催会場:神奈川県横浜市「Kアリーナ横浜」

ライアットゲームズ、テレビ東京、電通は、「Riot Games ONE 2024」オフラインイベントを12月14日、15日に神奈川県横浜市にある「Kアリーナ横浜」にて開催する。

「Riot Games ONE」は、今年1年を通じてRiot Gamesを盛り上げた人々と共に、今年の集大成を披露するオンライン・オフライン統合イベント。ファンやコミュニティ、パートナーと一緒になって作り上げ、一緒に楽しめるイベントプログラムにしたいという想いから「GAMES, FANS, RIOT, AS ONE」をコンセプトに掲げ、さまざまなイベントを実施される。

本日12月14日より開催されるオフラインイベントでは、4チームによる総当たりのエキシビションマッチが、Bo1形式で2日間に渡って開催される。また高校対抗全国eスポーツ大会「STAGE:0」で優勝した高校生チームが、インフルエンサー達に挑戦する「NEXT GENERATION'S CHALLENGE presented by STAGE:0」も実施される。チケットは、S指定席が9,000円、A指定席が7,000円。先着順となり、予定枚数に達し次第終了となる。

PRO INVITATIONAL

4チームによる総当たりのエキシビションマッチをBo1形式にて2日間に渡って開催される。

【対戦組み合わせ】

・DAY1

Leviatán vs DetonatioN FocusMe

Leviatán vs ZETA DIVISION

Fnatic vs ZETA DIVISION

・DAY2

Fnatic vs Leviatán

Fnatic vs DetonatioN FocusMe

ZETA DIVISION vs DetonatioN FocusMe

【ZETA DIVISION】

Dep選手/SugarZ3ro選手/CLZ選手/SyouTa選手/Xdll選手

【DetonatioN FocusMe】

Akame選手/Art選手/gyen選手/Jinboong選手/Meiy選手/SSeeS選手

【Fnatic】

Sayonara選手/Alfajer選手/Boaster選手/kaajak選手/Chronicle選手

「NEXT GENERATION'S CHALLENGE presented by STAGE:0」

日本のトップストリーマー達に、高校eスポーツの祭典「STAGE:0」で優勝した高校生が挑戦するプログラム「NEXT GENERATION'S CHALLENGE presented by STAGE:0」が開催される。

DAY1では、「League of Legends(LoL)」ストリーマーチーム(ケイン・コスギさん/しゃるるさん/たかやスペシャルさん/たぬき忍者さん/らいじんさん)と「STAGE:0 2024」優勝高校「ルネサンス高等学校」が対戦。DAY2では、「VALORANT」ストリーマーチーム(ade選手/rion選手/mittiii選手/Clutch_Fi選手ら)と「STAGE:0 2024」優勝高校「ルネサンス豊田高等学校」が対戦する。両日ともBo1形式で行なわれる。

「League of Legends - Legendary Legends Showmatch」

【League of Legends】【VALORANT】

「LoL」の歴史に名を刻む世界の著名プレーヤーを招待し、特別なショーマッチがBo1形式で両日2試合ずつ開催される。

Dyrus氏、inSec氏、MadLife氏に加え、かつてFaker氏と共に世界最強の座を掴んだADC Bang氏、MIDレーナー、Perkz氏が参戦。第1戦目は、ストリーマーチームがLegendsチームに挑戦する。

参加者(※敬称略)

【LEGENDS TEAM】

Dyrus/inSec/Perkz/Bang/MadLife

【STREAMER TEAM】

・12月14日出演者

Zerost/SHAKA/葛葉(オンライン参加)/うるか(オンライン参加)/Ceros

・12月15日出演者

らいじん/しゃるる/スタンミ/じゃすぱー/たぬき忍者

VALORANT CONSOLE×2BRO.「PLAY WITH US」

「2BRO.」と「三人称」がチームを結成し、コンソール版「VALORANT」のショーマッチをBo1形式で開催。「2BRO. TEAM」には、兄者さん、弟者さん、おついちさんに特別ゲストとしてスタンミさんと鈴木ノリアキさんが参戦。「三人称 TEAM」には、特別ゲストとしてまざー3さんとkinakoさんが参戦する。2BRO.は会場の特設スタジオから出演者と一緒にイベントを盛り上げる。なお、ステージ登壇はない。

参加者(※敬称略)

【2BRO. TEAM】

兄者/弟者/おついち/スタンミ/鈴木ノリアキ

【三人称 TEAM】

ドンピシャ/ぺちゃんこ/鉄塔/まざー3/kinako(オンライン参加)

【「Riot Games ONE 2024」オフラインイベント 当日のタイムテーブル】【入場者特典】

会場では、VALORANTUNIT×ED ARROWSコラボグッズの先行販売も実施。RGO2024 公式オリジナルグッズも販売される

Kアリーナ横浜と共同開発したスペシャルドリンクも会場内外の売店にて数量限定で販売。ONEオリジナルコースターとステッカーがついてくる

会場外のキッチンカーでは、様々なチャンピオンやエージェントに関連するフードやスイーツを販売予定

「Riot Games ONE 2024」オフラインイベント概要

会場:神奈川県横浜市「Kアリーナ横浜」

開催日程:12月14日、15日

開催時間

・DAY1:10時 開場/11時30分 開演/21時 閉演予定

・DAY2:10時 開場/11時30分 開演/21時 閉演予定

キャスター:岸大河/OooDa/yukishiro/yue/Jaeger/Recruit

主催:Riot Games、テレビ東京、電通

制作:ぴあ/Q-nine

運営:ぴあ

(敬称略)

※開催時間は変更になる可能性がある。

※プログラム及び出演者はやむを得ない事情により変更になる可能性がある。

(C) 2024 Riot Games, Inc. All Rights Reserved.