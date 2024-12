【3COINS × Sanrio characters】12月14日 発売

パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」にてサンリオキャラクターズとのコラボレーションアイテムの販売を本日12月14日より開始する。

「3COINS」は、1994年のブランド誕生から30周年を迎えた。今回販売されるのは、過去の「いちご新聞」の表紙デザインを使用したポーチやステッカーセットなどの限定グッズ。ハローキティたちのレトロなデザインをあしらった昔懐かしいアイテムたちも登場し、大人も子供も楽しめる27種60アイテムの限定グッズが用意されている。

なお、本日12月14日は事前抽選によるコラボアイテム売り場への入場制限が行なわれる。また1会計につき「各商品・各種3点まで」の購入個数制限が設定される。

商品ラインナップ

・缶入りステッカーセット(価格:330円)

・ショッピングバッグ(価格:330円)

・BOOK型メモ(3種/価格:各330円)

・ジップバッグセット(価格:330円)

・ポーチ(4種/価格:各550円)

・クリアファイル12枚セット(価格:1,320円)

・《WEB限定》マルチファブリック(価格:3,300円)

・ジップBAG(価格:660円)

・切手風シール(価格:330円)

・パスケース(価格:660円)

・丸型ポーチ(価格:660円)

・ハンカチ(価格:330円)

・トートBAG(価格:880円)

・ミニおりがみセット(価格:330円)

・キーホルダー(6種/価格:各330円)

・プラコップ3個セット(3種/価格:各550円)

・ブリキトランク(3種/価格:各550円)

・ブリキペンケース(3種/価格:各330円)

・クリップ6個セット(価格:660円)

・アルミ小物入れ(3種/価格:各660円)

・ジップバッグセット(3種/価格:各660円)

・ミニジップバッグ6柄セット(価格:550円)

・がま口ポーチ(3種/価格:各330円)

・ぬいぐるみエコBAG(3種/価格:各1,320円)

・巾着(6種/価格:各330円)

・横長トートBAG(3種/価格:各880円)

・サガラ刺繍ポーチ(3種/価格:各880円)

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655306

(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.