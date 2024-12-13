¸µÇµÌÚºä46¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¿Íµ¤No.1¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¼ê¤ò°®¤é¤ìÀä¶«¡Ö¤¢¤¡¤¡¤ó¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¤Î¿Íµ¤No.1¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÎ¾¼êÎø¿Í¤Ä¤Ê¤®¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤¡¤¡¤ó¡×¤ÈÌå¤¨¤Þ¤¯¤ê¡£¡Ö±äÄ¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛNo.1¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¼ê¤ò°®¤é¤ìÀä¶«¤¹¤ë¾¾Â¼º»Í§Íý
¡¡12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¶ØÃÇ¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤¹´ë²è¡Ö¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Ç¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¸µAKB48¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡Ê32¡Ë¤È½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¡ÖÅìµþÈëÌ©´ðÃÏ¡×No.1¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦¤Û¤Þ¤ì¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÌ©Ãå¡£MC¿Ø¤È¸µÇµÌÚºä46¡¦¾¾Â¼º»Í§Íý¤ÏÊ¿Åè¤¬¹üÈ´¤¤Ë¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Û¤Þ¤ì¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤Ë¡È¤½¤Î¸å¡É¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡½¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î3ÃÊ³¬¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤½¤¦¡£
¡¡ÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥É¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤òÂÎ¸³¤·¤¿¹äÎÏ¤Ï¡ÖÁêÅö¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Â³¤¤¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¾¾Â¼¤â¤Û¤Þ¤ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤Û¤Þ¤ì¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¤À¤È¤·¤Æ¡¢²£¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¾¾Â¼¤Î¥¼¥íµ÷Î¥¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤ÈºÂ¤ê¡¢¾¾Â¼¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤Þ¤ì¤¬¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¤Ë¤®¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤Î»Ø¤È¾¾Â¼¤Î»Ø¤òÍí¤Þ¤»¤ÆÎ¾¼êÎø¿Í¤Ä¤Ê¤®¾õÂÖ¤òºî¤ë¤È¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤¢¤¡¤¡¤¢¤¢¤ó¡ª¡×¤ÈÂçÀä¶«¡£¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¢¤¡¤¡¤ó¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼¤ó¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¡©¡×¤È´ñÀ¼¤òÈ¯¤·¡¢MC¿Ø¤ÏÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤Þ¤ì¤¬¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤«¤é¤â¾¾Â¼¤Ï¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤¿É½¾ð¡£¡Öº£Æü±äÄ¹¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡Á¡ª¡©¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢MEGUMI¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤«¤é¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£