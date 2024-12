自宅で簡単にエステ級のスキンケア体験！サンシナジー「ウィンターコフレ」

サンシナジーは、1996年にノーベル化学賞を受賞、その抗酸化力が注目される成分フラーレン(C60)と、自然由来のオーガニック成分を融合させた新スキンケア製品を発表。

サンシナジー「ウィンターコフレ」

サンシナジーは、1996年にノーベル化学賞を受賞、その抗酸化力が注目される成分フラーレン(C60)と、自然由来のオーガニック成分を融合させた新スキンケア製品を発表しました。

また、今回発売する『スキンケアロールオン』『グラビティケアセラム』『ユースリニューアルアイクリーム』の3製品にオリジナルトートバッグを加え、ギフトボックスに入れてお届けする数量限定の「ウィンターコフレ」の販売も開始。

この製品は、C60製品の特化した開発メーカーであり、またパイオニアとして高グレード製品を求めるユーザーに定評のあるアメリカ コロラド州のC60 Power社の新製品です。

本製品は、「自宅で出来る極上のエイジングケア」をコンセプトに、C60フラーレンをはじめとする先端技術とオーガニックアロマの融合によって、自宅でもプロフェッショナルレベルのエイジングケアを実現。肌をひきしめ、ハリのある若々しい印象へ導き透明感のある健やかな肌を目指します。さらに敏感肌の方にも安心してお使いいただける処方となっており、保湿とエイジングケア(※1)を両立するアイテムです。

また、オーガニックアロマを配合し、使用時にはリラクゼーションも楽しめるため、塗るだけではなく心身のリフレッシュも期待できます。

日本でも既に感度の高い美容医療クリニックに注目され、先行発売されたばかりのドクターズコスメが自宅で手軽に体験できるようになりました。(※1:年齢に応じたケア)

■ノーベル賞受賞成分「C60」とは?

C60は環境ストレスから肌を守り、健やかな状態を保つためのサポートする成分です。フラーレン(C60)は、60個の炭素原子が12個の五員環と20個の六員環を構成し、サッカーボール状の3次元中空分子を形成しています。これはダイヤモンドや黒鉛と同じ炭素の同素体です。1985年に発見され、その発見者にはノーベル賞が授与されました。強力な抗酸化作用を持つことで知られており、環境ストレスから肌を守り、健やかな状態を保つためのサポートやエイジングケアの効果が期待できると近年美容業界で非常に注目されています。

今回発売される3アイテムはいずれも、C60 Power社の世界最高グレードである99.9%の高純度C60フラーレンが使用されております。

この高純度のフラーレンはビタミンCの172倍(※2)もの強力な抗酸化力を持つと言われており、その効果は一度の使用で約11時間続きます。長時間にわたり、肌を保護し続けることが出来るため、日常のスキンケアに最適です。

さらに、オーガニックアロマを配合しており、毎日のお手入れが贅沢なリラクゼーションタイムに。

自宅で簡単にエステ級のスキンケア体験を楽しむことができます。(※2:ビタミンCとの比較に基づく数値です。)

■商品の概要

【スキンケアロールオン】

〜1nmの極小粒子がもたらす、上質なスキンケア体験〜

1nmの極小サイズの粒子。スキンケアの一番初めにブースターとしてお使いいただき、肌全体の状態を細部まで整えます。その後、お手持ちのお化粧水などで保湿をして下さい。ロールオンタイプでデリケートゾーンにもご使用いただけます。

純度99.99%のC60フラーレンを使用し、オーガニックのコールドプレスアボカドオイルを配合したスキンケアオイルです。便利なロールオンタイプで、どこでも手軽にご使用いただけます。酸化ストレスから肌を守り、シワや乾燥といったエイジングサインに加え、皮膚のかさつきや痒み、さらには虫刺されなど、さまざまな肌トラブルに効果的です。

C60 スキンケアロールオン

標準小売価格:10,000円(税込)

内容量 :10ml

原材料 :オーガニックコールドプレスアボカドオイル、

純度99.99%C60フラーレン

使用期限 :購入後2年間

保管方法 :冷暗所に保管し冷蔵しないでください。

原産国 :アメリカ合衆国

使用方法 :1日数回、清潔な肌に使用。全身に使用可能。

【グラビティケアセラム】

〜肌を育てる魔法のオイル、贅沢な天然ハーブと高純度C60で輝きに満ちた肌質へ〜

ピュアな植物の成分やエッセンシャルオイルを贅沢に使用し、C60フラーレン、オーガニックオイル、そしてビタミンCを配合したエイジングケアセラムです。肌に栄養を与え、コラーゲン生成を促進し、ハリと潤いを提供します。天然成分のみを使用し香り高いオイルに仕上がっています。

C60 グラビティケアセラム

標準小売価格:36,000円(税込)

内容量 :30ml

原材料 :オーガニックアボカドオイル、オーガニックオリーブ果実油、

純度99.99%のC60カーボンフラーレン、

アスコルビン酸テトラヘキシルデシル(ビタミンC)、

ホホバ油/マカデミア種子油、グレープシードオイル、

ラベンダー花油、イランイラン花油、スクワレン、

グレープフルーツ果皮油、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、

フィトステロール、トコフェロール(ビタミンE)

使用期限 :購入後2年間

保管方法 :冷暗所に保管し冷蔵しないでください。

原産国 :アメリカ合衆国

使用方法 :1日数回、清潔な肌に使用。全身に使用可能。

【ユースリニューアルアイクリーム】

〜年齢にとらわれない明るい表情の目元を作ります〜

目元のシワやクマ、むくみを軽減し、疲れた目元を若々しく整えるアイクリームです。C60フラーレンとペプチドの相乗効果により、目元にハリを与えます。

C60 ユースリニューアルアイクリーム

標準小売価格:29,000円(税込)

内容量 :30ml

原材料 :水、セテアリルアルコール、グリセリン、

アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、カフェイン、セラミドNG、

純度 99.99%のC60カーボンフラーレンを含むオーガニックシアバター、

オリーブ油脂肪酸ソルビタン、オリーブ油脂肪酸セテアリル、

ポリアクリルアミド、酢酸トコフェロール、セテアレス-20、

フェノキシエタノール、アルガニアスピノサ(アルガン)核油、

アボカドオイル、パンテノール、ルギニン、ポリソルベート20、

アセチルテトラペプチド-5、アセチルヘキサペプチド-8、

パルミトイルペンタペプチド-4、エチルヘキシルグリセリン、

ラウレス-7、C13-C1イソパラフィン、銅ペプチド、

ヒアルロン酸ナトリウム、アロエベラ液汁、キサンタンガム

使用期限 :購入後2年間

保管方法 :冷暗所に保管し冷蔵しないでください。

原産国 :アメリカ合衆国

使用方法 :1日数回、目尻から、目に触れない様に注意しながら、

目のまわりにやさしくなじませてください。

【ウィンターコフレ概要】

販売期間 : 2024年12月2日(月)〜2025年1月31日(金)

価格 : 75,000円(税込) 限定100セット なくなり次第終了

楽天市場とBASEの『QSS AND QUINTON SHOP』にて発売。

楽天市場: https://item.rakuten.co.jp/qssjapan/c60christmas/

BASE : https://sunsynergy.base.shop/items/95163965

〈セット内容〉

- C60 スキンケアロールオン

- C60 グラビティケアセラム

- C60 ユースリニューアルアイクリーム

- C60 スペシャルトートバッグ

