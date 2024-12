PV100万再生突破記念！Ratatan Original Soundtrack Demo

2024年12月12日、YouTubeで公開したRatatan Reveal Trailerが100万再生を突破したことを記念し、Steamストアにて「Ratatan Original Soundtrack Demo」を無料配信します。

Ratatan Original Soundtrack Demo

2024年12月12日、YouTubeで公開したRatatan Reveal Trailerが100万再生を突破したことを記念し、Steamストアにて「Ratatan Original Soundtrack Demo」を無料配信。

なお、配信日時は12月24日(JST)を予定しています。

■Ratatan Original Soundtrack Demo 収録楽曲

1. フォートランのテーマ

(Fortrun’s Theme) 1:54

2. パイレーツオブパラビヤ〜ンのテーマ C&R Ver.

(Pirates of the Parabbean Theme C&R Ver.) 1:53

3. ビックリローラーマウンテンのテーマ C&R Ver.

(Bad Day on Yeehawler Mountain Theme C&R Ver.) 1:54

4. 団結!モーマンタイ海賊団の歌

(Unite! Sea Shanty of the Swashbuckling Mantaneers) 2:00

5. 決闘!砂漠のトゲと猛牛のバラード

(Draw! The Wild Ballad of the Thorn and the Raging Bull) 2:00

■ラタタンとは

ラタタンは最大4人の協力マルチプレイで楽しめるリズムゲームと横スクロールアクションの融合した「リズムローグライクアクション」です。

100体以上のキャラクターが大乱戦を繰り広げる激しいバトルが展開されます。

アトラクションをイメージさせるBGMのリズムに乗って敵を倒しましょう。

■ラタタンキックスターターキャンペーンについて

2023年8月に実施された『ラタタン』のキックスターターキャンペーンは、2023年キックスターターゲーム部門の資金獲得額1位、また過去を通しても25位の栄冠を手にし、クラウドファンディングの歴史にその名を刻みました。

<製品情報>

■タイトル :RATATAN(ラタタン)

■対応機種 :PC / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /

Nintendo Switch(TM) / Xbox Series

■発売日 :2025年

■価格 :未定

■ジャンル :リズムローグライクアクション

■プレイ人数(オフライン):1人

■プレイ人数(オンライン):1-4人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/

韓国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/

ポルトガル語/スペイン語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :TVT / RATATA ARTS

■CERO :審査予定

■権利表記 :(C) 2024 Ratata Arts Co. Ltd. All rights reserved. Published by Game Source Entertainment.

