国際競技規則を適用した高いレベルの競技会！CO・OP 2025 FISパラノルディックスキーアジアカップ 札幌大会

コープ共済連、日本生活協同組合連合会)、生活協同組合コープさっぽろ、生活協同組合おかやまコープが特別協賛する「CO・OP 2025 FISパラノルディックスキーアジアカップ 札幌大会」が2025年1月8日(水)、9日(木)に白旗山競技場(北海道札幌市)で開催されます。

CO・OP 2025 FISパラノルディックスキーアジアカップ 札幌大会

日時:2025年1月8日(水)スプリントクラシカル1km

1月9日(木)フリー5km

会場:白旗山競技場(北海道札幌市)

主催:国際スキー・スノーボード連盟(FIS)、日本障害者スキー連盟(JPS)

この大会は、国際競技規則を適用した高いレベルの競技会を開催することにより、パラノルディックスキーの競技力を向上させ、同競技の普及拡大を図り、活力ある共生社会の創造に繋げることを開催の目的としています。

また、大会では1月6日(月)〜7日(火)に国内初となる国際パラリンピック委員会(IPC)の基準に基づいた「国際クラス分け」を併設し行われます。

