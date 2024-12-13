TOMOOが、2025年5月に初の日本武道館ワンマンライブ＜TOMOO Live at 日本武道館＞を開催することが決定した。

チケットのFC先行受付は、本日12月13日より12月22日23時59分まで受付中だ。

さらに、武道館ライブ開催が発表された本日の＜TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA＞公演の模様が、12月28日18時よりU-NEXTにて見放題で独占ライブ配信されることも決定。本ライブ配信終了後は、2025年1月13日23時59分まで見逃し配信が視聴可能だ。

＜TOMOO Live at 日本武道館＞

2025年5月23日（金）日本武道館　Open 17:00 / Start 18:30

▼チケット料金
全席指定：9,900円（税込）

▼チケット販売
FC先行（抽選）
12月13日（金）21:00 〜12月22日（日）23:59
ご入会・ログインはこちら：https://tomoo-fc.jp/
購入枚数制限：1人2枚まで

▼TOMOO Live at 日本武道館 特設サイト
https://tomoo-budokan.ponycanyon.co.jp

＜TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA＞U-NEXT独占ライブ配信

・配信日時
ライブ配信：2024年12月28日（土）18:00〜ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第〜2025年1月13日（月・祝）23:59まで

・会場
神奈川県・パシフィコ横浜 国立大ホール

・詳細
https://t.unext.jp/r/tomoo

・TOMOO特集はこちら
https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0011754

関連リンク

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