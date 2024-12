成田の地酒も楽しめる！米屋「押し寿司教室／ART着物着付け体験」

米屋は、〈成田門前ターミナル〉にてインバウンド向け体験型ツアー「押し寿司教室」や「ART着物着付け体験」等の受付を開始しています。

米屋「押し寿司教室/ART着物着付け体験」

日本の玄関口、空港第2ビル駅からわずか8分。

国際空港のすぐ近くという利便性と歴史ある建物や文化が今なお残る「門前町」という特徴を活かし、訪日外国人が日本古来の文化や伝統を気軽に体験できる場を提供します。

現在〈成田門前ターミナル〉では「押し寿司教室」や「ART着物着付け体験」等を受付中。

「押し寿司教室」では、押し寿司はもちろん味噌汁、野菜の胡麻和えといったレシピを日本の家庭料理を10年以上研究してきた講師がレクチャーします。

一緒に成田の地酒を楽しむこともでき、デザートには伝統的な和菓子の練り切りを用意。

だし汁や地元の野菜に関する知識など、料理を通じて楽しみながら日本文化を深く学べます。

〈成田門前ターミナル〉でのインバウンド向け体験型ツアーの造成・販売は今回が初めてとなります。

