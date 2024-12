特典にはボーナスマイルの獲得も！エールフランス航空・KLMオランダ航空「ステータスマッチキャンペーン」

エールフランス航空・KLMオランダ航空のロイヤルティプログラム「フライング・ブルー」は、2024年11月22日より期間限定のステータスマッチキャンペーンを実施しています。

エールフランス航空・KLMオランダ航空「ステータスマッチキャンペーン」

対象航空会社のエリートステータスをお持ちの方はキャンペーン期間中、有料でフライング・ブルーのステータスマッチに申し込み可能。

このキャンペーンにより、フライング・ブルー会員のシルバー、ゴールド、プラチナの上級ステータスを獲得し、その後12ヶ月間、付帯特典を楽しめます。

特典にはボーナスマイルの獲得、優先チェックインと優先搭乗、無料の座席指定オプションが含まれます。

さらに、ゴールドおよびプラチナ会員様は各空港のスカイチームラウンジを利用できます。

お申し込みはから該当する料金をお支払いいただくと、承認後すぐにステータスがアップグレードされます。

現在フライング・ブルー会員でない方も、プログラムに加入し、すぐにキャンペーンに申し込み可能です。

