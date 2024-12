東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にて、2025年1月10日(金)〜1月23日(木)の期間限定で、『シティポップなすみっコ POP-UP SHOP』がオープン。限定商品や購入特典など、すみっコアイテムが満載!『すみっコぐらし』はサンエックスが展開するキャラクター。2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

今回のテーマは、「シティポップなすみっコ」。新しさプラス、ちょっぴりレトロな雰囲気がかわいいシティポップなすみっコたちが登場する。限定商品は、「てのりぬいぐるみ」や「ミニタオル」「缶キャンディ」など多数。注目はカセットテープをデザインした「ミニポーチ」。シティポップといえば! な雰囲気たっぷりで、Z世代には新鮮なかわいさ。かわいいネオンやドット絵のモチーフもチェックしてほしい。そしてお買い上げ特典やすみっコぐらしshop東京駅店と連動したスペシャル企画も。『シティポップなすみっコ POP-UP SHOP』にて税込3300円以上購入すると、先着で「スタンドミラー」が、すみっコぐらしshop東京駅店にて、税込2200円以上購入すると先着で、「缶バッジ(2個セット)」がそれぞれもらえる。また、リラックマストア内すみっコぐらしshopの大阪梅田店と名古屋店でも1月11日(土)からそれぞれ柄の異なるお買い上げ特典が配布される。お年玉の使い道はこれで決まり!? この期間東京に来た際は、東京駅一番街キャラクターストリートいちばんプラザでシティポップな『すみっコぐらし』を楽しもう。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.