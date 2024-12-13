¹ñÆâ¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤àU-19ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤¬È¯É½¡ª Î®·ÐÂç¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤â¡Ú¹ñÆâ¥¥ã¥ó¥×¡Û
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï13Æü¡¢¹ñÆâ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤àU-19ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤òÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëU-19ÆüËÜÂåÉ½¡£º£²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤«¤éDF耼¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç³Ø)¡¢DFÎëÌÚÁ±(Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø)¡¢DF±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø)¡¢MF¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç³Ø)¡¢MFÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø)¤Î5Ì¾¤¬Áª½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¹»¤«¤é¤âMFÅèËÜÍªÂç(ÂçÄÅ¹â¹»)¡¢FW¹â²¬Îâñ¥(Æü¾Ï³Ø±à¹â¹»)¤Î2Ì¾¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¼ç¼´¤Ç¤â¤¢¤ëDF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã)¡¢MFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¡¢FW¿ÀÅÄÁÕ¿¿(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)¡¢FW°æ¾å°¦Îü(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)¤é¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
GK
ÃæÂ¼·½Í¤(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)
¸åÆ£ÏË(FCÅìµþU-18)
¹ÓÌÚÎ°°Î(¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹)
DF
耼¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç³Ø)
ÎëÌÚÁ±(Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø)
±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø)
»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã)
ÇßÌÚÎç(FCº£¼£)
ËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)
´îÂ¿°íÌé(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
ÅÚ²°Ý¥Âç(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18)
ËÜÂ¿¹¯ÂÀÏº(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìU-18)
MF
¹ÔÍ§æÆºÈ(°¦É²FC)
Âç´ØÍ§æÆ(Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC)
Ê¿²ìÂç¶õ(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
ÊÝÅÄ·ø¿´(ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿)
¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç³Ø)
ã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯)
ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø)
ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)
Ëö±ÊÆ©±Í(¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC)
ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)
º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)
ÅèËÜÍªÂç(ÂçÄÅ¹â¹»)
FW
¿ÀÅÄÁÕ¿¿(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)
°æ¾å°¦Îü(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)
ÆÁÅÄÍÀ(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)
¹â²¬Îâñ¥(Æü¾Ï³Ø±à¹â¹»)
U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤òÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëU-19ÆüËÜÂåÉ½¡£º£²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤«¤éDF耼¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç³Ø)¡¢DFÎëÌÚÁ±(Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø)¡¢DF±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø)¡¢MF¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç³Ø)¡¢MFÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø)¤Î5Ì¾¤¬Áª½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¹»¤«¤é¤âMFÅèËÜÍªÂç(ÂçÄÅ¹â¹»)¡¢FW¹â²¬Îâñ¥(Æü¾Ï³Ø±à¹â¹»)¤Î2Ì¾¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡U-19ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¥á¥ó¥Ð¡¼
GK
ÃæÂ¼·½Í¤(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)
¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)
¸åÆ£ÏË(FCÅìµþU-18)
¹ÓÌÚÎ°°Î(¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹)
DF
耼¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç³Ø)
ÎëÌÚÁ±(Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø)
±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø)
»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã)
ÇßÌÚÎç(FCº£¼£)
ËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)
´îÂ¿°íÌé(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
ÅÚ²°Ý¥Âç(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18)
ËÜÂ¿¹¯ÂÀÏº(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìU-18)
MF
¹ÔÍ§æÆºÈ(°¦É²FC)
Âç´ØÍ§æÆ(Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC)
Ê¿²ìÂç¶õ(µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
ÊÝÅÄ·ø¿´(ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿)
¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç³Ø)
ã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯)
ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø)
ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)
Ëö±ÊÆ©±Í(¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC)
ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)
º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)
ÅèËÜÍªÂç(ÂçÄÅ¹â¹»)
FW
¿ÀÅÄÁÕ¿¿(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)
°æ¾å°¦Îü(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)
ÆÁÅÄÍÀ(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)
¹â²¬Îâñ¥(Æü¾Ï³Ø±à¹â¹»)