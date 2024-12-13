­à¤é¤·¤µ­áÁ´³«¤Ç´°¾¡¤Î±Ê°æÂç²ð

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç­µ¡Ö³«Àß£¶£¸¼þÇ¯µ­Ç°¥ì¡¼¥¹¡Á¥È¡¼¥Þ¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ëº²¤Î·Ñ¾µ£Ö£ï£ì¡¥£±£°¡Á¡×¤¬£±£³Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡½éÆü¤Ï±«¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁöÏ©¾õÂÖÉÔÌä¤Î­à¤é¤·¤µ­áÁ´³«¥ì¡¼¥¹¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤¬¥À¥Ö¥ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥Þ¡¼¤Î±Ê°æÂç²ð¡Ê£´£·¡áÀî¸ý¡Ë¡£

¡¡ºÇ¹â¥Ï¥óºÇ¥¢¥¦¥È¤Î£¸ÈÖ¼Ö¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿±Ê°æ¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¹ë²÷¤Ê¤Þ¤¯¤ê¹¶Àª¤ÇÈÖ¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤­¤Ã¤Á¤ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤â»È¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¡¢Æâ³°¼«ºß¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤­¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ÈÓÄÍ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤±¤É¡¢½øÈ×¤Ë¤¦¤Þ¤¯³°¡Ê¤Î¥³¡¼¥¹¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÇË´é°ì¾Ð¡£

¡ÖÉÍ¾¾¤Ç¤ä¤Ã¤¿²¼¼þ¤ê¤ÎÀ°È÷¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤ä¤Ã¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¤âÎý½¬¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾å½ÐÍè¤Ç¤·¤ç¤¦¡×

¡¡¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿£Ó£Ç£±£µ´§¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤òÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£