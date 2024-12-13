関西ららぽーとで最大80％オフの25年新春セール、EXPOCITY・門真・堺など全5施設

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関西の三井ショッピングパーク ららぽーと(甲子園・和泉・堺・EXPOCITY・門真)では、2025年1月1日(元日)から1月13日(月・祝)まで、新春セール「ららぽーとバーゲン」を開催する。

関西ららぽーとで最大80％オフの新春セール

期間中は、関西エリア5施設のららぽーとにて、最大80％(甲子園・和泉・EXPOCITYは最大70％)オフでショッピングを楽しめる冬セールを実施。福袋やお得なキャンペーンも用意している。

また、各施設限定のイベントも要チェックだ。例えば、約120店舗がセールに参加するららぽーとEXPOCITYでは、年末年始に味わいたいグルメを集めた「全国うまいもの市」を12月27日(金)から1月6日(月)まで開催。ららぽーと門真では、買い物券やクーポンが当たるイベント「歳末！1000本引き」を12月28日(土)から12月30日(月)まで行う。

詳細

「ららぽーとバーゲン」
開催期間：2025年1月1日(元日)〜1月13日(月・祝)
営業時間 ：各施設ウェブサイトを要確認
ららぽーと甲子園
割引率：最大70％オフ
参加店舗数：約60店舗
ららぽーと和泉
割引率：最大70％オフ
参加店舗数：約80店舗
ららぽーと堺
割引率：最大80％オフ
参加店舗数：約80店舗
ららぽーとEXPOCITY
割引率：最大70％オフ
参加店舗数：約120店舗
ららぽーと門真
割引率：最大80％オフ
参加店舗数：約65店舗


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