関西ららぽーとで最大80％オフの25年新春セール、EXPOCITY・門真・堺など全5施設
関西の三井ショッピングパーク ららぽーと(甲子園・和泉・堺・EXPOCITY・門真)では、2025年1月1日(元日)から1月13日(月・祝)まで、新春セール「ららぽーとバーゲン」を開催する。
関西ららぽーとで最大80％オフの新春セール
期間中は、関西エリア5施設のららぽーとにて、最大80％(甲子園・和泉・EXPOCITYは最大70％)オフでショッピングを楽しめる冬セールを実施。福袋やお得なキャンペーンも用意している。
詳細
「ららぽーとバーゲン」
開催期間：2025年1月1日(元日)〜1月13日(月・祝)
営業時間 ：各施設ウェブサイトを要確認
■ららぽーと甲子園
割引率：最大70％オフ
参加店舗数：約60店舗
■ららぽーと和泉
割引率：最大70％オフ
参加店舗数：約80店舗
■ららぽーと堺
割引率：最大80％オフ
参加店舗数：約80店舗
■ららぽーとEXPOCITY
割引率：最大70％オフ
参加店舗数：約120店舗
■ららぽーと門真
割引率：最大80％オフ
参加店舗数：約65店舗
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