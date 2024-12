モデルの河北麻友子(33)が13日、自身のインスタグラムを更新。11月28日に33歳の誕生日を迎え、多くの友人らに祝ってもらったことを振り返った。

桐谷美玲やすみれ、出川哲朗らとの写真をそれぞれ公開。たくさんのケーキやメッセージプレート、花束などの写真も投稿した。

「Grateful for all the love and smiles on my birthday」とつづり、感謝の気持ちを伝えた。

フォロワーからは「おめでとう」「てっちゃん」「安定のみれまゆ」「ステキな写真」「愛されてる」などのコメントが寄せられた。