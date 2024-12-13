FANTASTICS木村慧人・THE RAMPAGE長谷川慎・ONE N’ ONLY山下永玖ら、上裸で肉体美披露 イベント中に早着替え【レッドブルー】
【モデルプレス＝2024/12/13】FANTASTICSの木村慧人、THE RAMPAGEの長谷川慎らが13日、都内で行われたMBS／TBS ドラマイズム「レッドブルー」（17日スタート／MBS：毎週火曜24：59〜／TBS：毎週火曜25：28〜）1話先行上映＆トークイベントに登場。肉体美を披露した。
【写真】木村慧人・長谷川慎・佐野岳ら、イケメン8人の肉体美
木村、長谷川のほか、ONE N’ ONLYの山下永玖、DXTEENの大久保波留、THE RAMPAGEの武知海青、原因は自分にある。の大倉空人、DDTプロレスリングの須見和馬、俳優の佐野岳も登壇。レッドチーム（木村、山下、武智、佐野）、ブルーチーム（長谷川、大久保、大倉、須見）に分かれて腕相撲対決も行われ、木村と須見、山下と大久保、武智と長谷川、佐野と大倉で戦い、須見、大久保、武智、佐野が勝利。2対2の引き分けとなり後日全員で罰ゲームを行うことになった。
最後に、フォトセッションのため一度退場し、再登場したキャスト陣たちは上半身裸のファイトパンツスタイルを披露し、肉体美で魅了。思いも寄らない早着替えにファンからは黄色い歓声が上がった。
本作は、波切敦氏作のスポーツ漫画「レッドブルー」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）の実写化。総合格闘技（MMA）の世界に飛び込んだ主人公が数々の試練を乗り越えながら、周囲を巻き込み成長していく、史上初の“総合格闘技MMA”を題材にしたスポーツドラマとなっている。イベントには、〇〇のほか、主演の木村慧人（FANTASTICS） 、長谷川慎（THE RAMPAGE） 、山下永玖（ONE N’ ONLY）、大久保波留（DXTEEN） 、武知海青（THE RAMPAGE）、大倉空人（原因は自分にある。） 、須見和馬（DDTプロレスリング）佐野岳も登壇した。（modelpress編集部）
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【写真】木村慧人・長谷川慎・佐野岳ら、イケメン8人の肉体美
◆木村慧人・長谷川慎・山下永玖ら「レッドブルー」キャスト陣、肉体美披露
木村、長谷川のほか、ONE N’ ONLYの山下永玖、DXTEENの大久保波留、THE RAMPAGEの武知海青、原因は自分にある。の大倉空人、DDTプロレスリングの須見和馬、俳優の佐野岳も登壇。レッドチーム（木村、山下、武智、佐野）、ブルーチーム（長谷川、大久保、大倉、須見）に分かれて腕相撲対決も行われ、木村と須見、山下と大久保、武智と長谷川、佐野と大倉で戦い、須見、大久保、武智、佐野が勝利。2対2の引き分けとなり後日全員で罰ゲームを行うことになった。
◆木村慧人主演「レッドブルー」
本作は、波切敦氏作のスポーツ漫画「レッドブルー」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）の実写化。総合格闘技（MMA）の世界に飛び込んだ主人公が数々の試練を乗り越えながら、周囲を巻き込み成長していく、史上初の“総合格闘技MMA”を題材にしたスポーツドラマとなっている。イベントには、〇〇のほか、主演の木村慧人（FANTASTICS） 、長谷川慎（THE RAMPAGE） 、山下永玖（ONE N’ ONLY）、大久保波留（DXTEEN） 、武知海青（THE RAMPAGE）、大倉空人（原因は自分にある。） 、須見和馬（DDTプロレスリング）佐野岳も登壇した。（modelpress編集部）
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