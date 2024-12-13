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CD¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
1.Introduction
2.1st SONG
3.Scream
4.Take A Ticket
5.The other story
6.OH YEAH!!
7.ÍÙ¤ì¥Ô¥¨¥í
8.No.1
9.100%
10.¥Þ¥ó¥Þ¥ß¡¼¥¢¡ª
11.¥é¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼
12.You¡Çre the Reason
13.¥¢¥ó¥»¥à
DVD
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(1st SONG/5IVE/2020/OFF ROAD/SO RICH/Gatti/SO WHAT/GET UP AND DANCE/
INFINITY ZOO/MON5TERS/Updating Life/6 -Six-/Citylights/DESTINY - S.O.L - feat. SWAY, KAZUKI/CLUB D.I/Put Your Kicks Up/SUPER BALL/Lookin' for/FLAMMABLE/²Æ²½¾Ñ/¤º¤Ã¤È/
OH YEAH!!/konomama/ÍÙ¤ì¥Ô¥¨¥í/We are the one/¥Þ¥ó¥Þ¥ß¡¼¥¢¡ª)
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¡ØDOBERMAN INFINITY LIVE 2024 ThanX ¡ÉTHE REVIVAL¡É¡Ù@2024/6/23(Æü) ¤è¤³¤¹¤«·Ý½Ñ·à¾ì
(INFINITY/NEO STREET/ICEBOX/Æó¿Í¤À¤±¤ÎÃÏ¿Þ/Finally I.../Vanilla)
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¡ØDOBERMAN INFINITY LIVE 2024 ThanX ¡ÉTHE REVIVAL¡É¡Ù
@2024/7/31(¿å) ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
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¡ãDOBERMAN INFINITY 10th ANNIVERSARY ThanX "D6´¶¼Õº×"¡ä
2024/12/17(²Ð) ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
[¿·³ã] ¿·³ãLOTS
2024/12/19(ÌÚ) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
[¹Åç] HIROSHIMA CLUB QUATTRO
2025/1/11(ÅÚ) ³«¾ì15:45 / ³«±é16:30
[²¬»³] CRAZYMAMA KINGDOM
2025/1/13(·î¡¦½Ë) ³«¾ì15:30 / ³«±é16:00
[Ê¡²¬] DRUM LOGOS
2025/1/24(¶â) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
[·§ËÜ] ·§ËÜ B.9 V1
2025/1/25(ÅÚ) ³«¾ì16:00 / ³«±é16:30
[ÆàÎÉ] EVANS CASTLE HALL
2025/2/1(ÅÚ) ³«¾ì15:45 / ³«±é16:30
[¼¢²ì] ¼¢²ìU¡ùSTONE
2025/2/2(Æü) ³«¾ì15:30 / ³«±é16:00
[¿ÀÆàÀî] YOKOHAMA Bay Hall
2025/2/9(Æü) ³«¾ì15:30 / ³«±é16:30
[»³Íü] ¹ÃÉÜCONVICTION
2025/2/11(²Ð¡¦½Ë) ³«¾ì15:15 / ³«±é16:00
[ÀÅ²¬] LIVE ROXY SHIZUOKA
2025/2/13(ÌÚ) ³«¾ì17:45 / ³«±é18:30
[´ôÉì] ´ôÉìclub-G
2025/2/16(Æü) ³«¾ì15:30 / ³«±é16:00
[Âçºå] GORILLA HALL OSAKA
2025/2/18(²Ð) ³«¾ì17:45 / ³«±é18:30
[¹áÀî] ¹â¾¾¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Û¡¼¥ë
2025/2/22(ÅÚ) ³«¾ì16:00 / ³«±é16:30
[Åìµþ] duo MUSIC EXCHANGE
2025/3/3(·î) ³«¾ì17:45 / ³«±é18:30
[°¦ÃÎ] The BottomLine Nagoya
2025/3/6(ÌÚ) ³«¾ì17:45 / ³«±é18:30
[Ê¡Åç] HIPSHOT JAPAN
2025/3/8(ÅÚ) ³«¾ì16:00 / ³«±é16:30
[µÜ¾ë] ÀçÂæRENSA
2025/3/9(Æü) ³«¾ì15:15 / ³«±é16:00
[ËÌ³¤Æ»] PENNY LANE 24
2025/3/19(¿å) ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
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¡ï8,800(¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå ¡ï8,000¡ÜÀÇ)
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