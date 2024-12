A.B.C-Zが11月27日に発売した15thシングルに収録されている新曲「Irresistible Love」のスポット映像が公開となった。このスポットには今年の「女芸人No.1決定戦 THE W 2024」のファイナリストとして注目の芸人・エルフが出演。「Irresistible Love」は忘れられない恋がテーマとなっており、平成感たっぷりのサウンドに包まれた、切ないラブソング。エルフの二人は今回のスポットで青春の甘酸っぱい恋バナをする女子高生役を演じており、楽曲と合わせて、平成時代を象徴とするギャルメイクやスタイリングにも注目だ。

15th Single「ヒリヒリさせて」



発売日:2024年11月27日(水)配信リンク:https://abcz.lnk.to/HiriHiri_sasete販売リンク:https://lnk.to/ABCZ_15thSG_CD■初回限定盤ACD+DVD 1,815円(税込)/ PCCA.06352[CD]01. 「ヒリヒリさせて」作詞:森浩美、作曲:馬飼野康二、編曲:星野靖彦02. 「You can make it !!!!」03. 「You can make it !!!!」-Inst.-[DVD]・Making of Jacket Shooting・WAI WAI STAY(お台場冒険王2024 めざましライブ)[封入特典]・ストリーミングさせてカード(期間:2024年11月26日 10:00〜2024年12月15日)・「ヒリヒリさせて」Dance Clip・Making of「ヒリヒリさせて」Music Clip・フォトブック仕様ブックレット■初回限定盤BCD+DVD 1,815円(税込)/ PCCA.06353[CD]01. 「ヒリヒリさせて」作詞:森浩美、作曲:馬飼野康二、編曲:星野靖彦02. 「残光」03. 「残光」-Inst.-[DVD]・ラジラジしたい〜あの頃、ラジオから曲が聴こえてきた〜ここFM飛んでるな、、、あの頃の音を求めて、みんなでラジラジ。微かに聞こえるサウンドに耳を傾けて、みんなでラジラジ。果たして新星A.B.C-Zは全員でラジラジできたのか!?Let’s ラジラジ!■通常盤CD ONLY 1,210円(税込)/ PCCA.06354[CD]01.「ヒリヒリさせて」作詞:森浩美、作曲:馬飼野康二、編曲:星野靖彦02. 「Irresistible Love」03. 「Starting Line」04. 「ヒリヒリさせて」-Inst.-05. 「Irresistible Love」-Inst.-06. 「Starting Line」-Inst.-■A.B.C-Z「ヒリヒリさせて」配信リリース記念キャンペーンhttps://abcz.ponycanyon.co.jp/news/20241120-1.html