ヤバイTシャツ屋さんが2025年5月10日(土)および11日(日)の2日間、三重・志摩スペイン村パルケエスパーニャにて、自身初主催となる野外フェス&野外ワンマン<“Tank-top Festival 2025” in 志摩スペイン村>を開催することが発表となった。DAY1の5月10日(土)は、ヤバイTシャツ屋さんだけでなく野外フェス形式での<WACHA-WACHA SHOW>開催となる。DAY2の5月11日(日)はヤバイTシャツ屋さんのワンマンライブ<ONE-MAN SHOW>が実施される。

■<ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival 2025" in 志摩スペイン村>



▶DAY1:WACHA-WACHA SHOW5月10日(土) 三重・志摩スペイン村パルケエスパーニャ内 シベレス広場特設会場出演:ヤバイTシャツ屋さん / and moreopen9:30(予定) / start13:00 / 終演予定時間18:30※ライブエリア入場列開始時間12:00(予定) / 閉園時間20:00(予定)▶DAY2:ONE-MAN SHOW5月11日(日) 三重・志摩スペイン村パルケエスパーニャ内 シベレス広場特設会場出演:ヤバイTシャツ屋さん ※ワンマン公演open9:30(予定) / start15:00 / 終演予定時間17:00※ライブエリア入場列開始時間14:00(予定) / 閉園時間19:00(予定)▼チケット●5月10日公演 前売・一般チケット:¥14,300(税込)→1DAYパスポート + ライブチケット料金・家族チケット (当日IDチェックあり) 一般 ¥14,300(税込) / 小人 ¥12,400(税込)→1DAYパスポート + ライブチケット料金●5月11日公演 前売・一般チケット:¥12,100(税込)→1DAYパスポート + ライブチケット料金・家族チケット (当日IDチェックあり) 一般 ¥12,100(税込) / 小人 ¥10,200(税込)→1DAYパスポート + ライブチケット料金※中学生以上は一般チケットが必要※枚数制限:6枚※小人のみでの入場は不可。家族チケットが必要※小人は小学生以下。但し、2歳以下は入場不可※家族チケット専用の観覧エリアを設置予定【“顧客倶楽部” 部員限定 超最速0次先行(抽選)受付】受付期間:12/13(金) 20:00〜12/17(火) 23:59https://kokyaku.club/contents/876443※“顧客倶楽部” 部員限定 超最速0次先行(抽選)受付のお申し込みには、ヤバイTシャツ屋さん OFFICIAL 会員サイト「顧客倶楽部」での有料会員ID登録が必要(問:公演)JAILHOUSE(052)936-6041 / http://www.jailhouse.jp/(問:チケット)ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/主催:ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival 2025" in 志摩スペイン村 実行委員会企画・制作:BADASS後援:UNIVERSAL SIGMA協力:サウンドクリエーター