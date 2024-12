西川貴教の3rdアルバム『SINGularity III -VOYAGE-(シンギュラリティ スリー ヴォヤージュ)』が、2025年2月26日(水)にリリースとなる。約2年半ぶりのオリジナルアルバムとなる『SINGularity III -VOYAGE-』には、ロングヒット中の『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌「FREEDOM」(西川貴教 with t.komuro)をはじめ、日本テレビ系アニメ『EDENS ZERO』第2期オープニングテーマ「Never say Never」、『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマ「天叢雲剣-SKYBREAKER-」等のタイアップ曲とともに、新録曲には多彩なクリエーターを迎えアーティスト西川貴教として新たな魅力の開拓に挑戦している作品になっているという。

3rdアルバム『SINGularity III -VOYAGE-』



2025/2/26(水)リリース・初回生産限定盤|CD+Blu-ray|ESCL-6066〜7|¥4,950(税込)・初回生産限定盤|CD+DVD|ESCL-6068〜9|¥4,950(税込)*初回生産限定盤付属品:別冊フォトブック・スリーブケース・通常盤|CD|ESCL-6070|¥3,500(税込)予約 https://erj.lnk.to/KJJHLC[CD|初回生産限定盤・通常盤 共通]・Never say Never 日本テレビ系アニメ『EDENS ZERO』第2期オープニングテーマ・BREACH・FREEDOM 『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌・天叢雲剣-SKYBREAKER- 『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマ・BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて- (Cover|Original Artist:TM NETWORK)・あんなに一緒だったのに (Cover|Original Artist:See-Saw)他 全13曲収録[Blu-ray/DVD|初回生産限定盤]収録内容後日発表