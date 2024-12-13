西川貴教、2025年2月26日（水）に3rdアルバム『SINGularity III -VOYAGE-』リリース
西川貴教の3rdアルバム『SINGularity III -VOYAGE-（シンギュラリティ スリー ヴォヤージュ）』が、2025年2月26日（水）にリリースとなる。
約2年半ぶりのオリジナルアルバムとなる『SINGularity III -VOYAGE-』には、ロングヒット中の『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌「FREEDOM」（西川貴教 with t.komuro）をはじめ、日本テレビ系アニメ『EDENS ZERO』第2期オープニングテーマ「Never say Never」、『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマ「天叢雲剣-SKYBREAKER-」等のタイアップ曲とともに、新録曲には多彩なクリエーターを迎えアーティスト西川貴教として新たな魅力の開拓に挑戦している作品になっているという。
なお、12月14日（土）には最新曲「天叢雲剣-SKYBREAKER-（あまのむらくものつるぎ スカイブレイカー）」が配信リリースされる。同曲は現在放送中の武侠ファンタジー人形劇『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマとして書き下ろされたロックナンバーで、作詞はBenjamin + cAnON.、作曲は澤野弘之が手掛けたものだ。
さらに『SINGularity III -VOYAGE-』を携えてのツアー開催も決定しており、3月5日（水）のKT Zepp Yokohama（神奈川県横浜市）を皮切りに、4会場で8公演が行なわれる。
配信シングル「天叢雲剣-SKYBREAKER-」
ダウンロード・ストリーミング https://erj.lnk.to/xoAlzj
＊『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマ
https://www.thunderboltfantasy.com/season4/
3rdアルバム『SINGularity III -VOYAGE-』
・初回生産限定盤｜CD＋Blu-ray｜ESCL-6066〜7｜￥4,950（税込）
・初回生産限定盤｜CD＋DVD｜ESCL-6068〜9｜￥4,950（税込）
＊初回生産限定盤付属品：別冊フォトブック・スリーブケース
・通常盤｜CD｜ESCL-6070｜￥3,500（税込）
予約 https://erj.lnk.to/KJJHLC
[CD｜初回生産限定盤・通常盤 共通]
・Never say Never 日本テレビ系アニメ『EDENS ZERO』第2期オープニングテーマ
・BREACH
・FREEDOM 『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌
・天叢雲剣-SKYBREAKER- 『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマ
・BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて- （Cover｜Original Artist：TM NETWORK）
・あんなに一緒だったのに （Cover｜Original Artist：See-Saw）
他 全13曲収録
[Blu-ray／DVD｜初回生産限定盤]
収録内容後日発表
TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 "SINGularity III -VOYAGE-“
・3/19（水）大阪｜Zepp Osaka Bayside[PLAN-A]14：00/15：00 [PLAN-B]18：00/19：00
・3/23（日）愛知｜Zepp Nagoya[PLAN-B]14：00/15：00 [PLAN-A]18：00/19：00
・3/29（土）東京｜Zepp Haneda[PLAN-B]14：00/15：00 [PLAN-A]18：00/19：00
＊各日2回公演
チケット：1Fスタンディング ￥8,800／2F指定席 ￥9,900 ＊税込／1ドリンク別途
https://www.sonymusic.co.jp/artist/takanorinishikawa/live/
◆西川貴教オフィシャルサイト