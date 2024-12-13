Ï¢¾¡³¹Æ»¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä/¸¶¤æ¤ß¤³¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É

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¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤â¡ÖAl final nos quedamos sin esa frescura que con un poco más de descanso hubiésemos tenido/¥¢¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ë¡¦¥Î¥¹¡¦¥±¥À¥â¥¹¡¦¥·¥ó¡¦¥¨¥µ¡¦¥Õ¥ì¥¹¥¯¡¼¥é¡¦¥±¡¦¥³¥ó¡¦¥¦¥ó¡¦¥Ý¥³¡¦¥Þ¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ç¥¹¥«¥ó¥½¡¦¥¦¥Ó¥¨¥»¥â¥¹¡¦¥Æ¥Ë¡¼¥É¡¼(¤â¤¦¾¯¤·µÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬ºÇ¸å¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿)¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢3-1¤ÇÂÇ¤Á»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤«¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎËß¤ÈÀµ·î¤¬Æ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤ÊºÇ¶á¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ë¡¢CL¤ä¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¿Ö¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¡ÖSoñar a lo grande significa soñar en el partido que viene, en el partido a Partido/¥½¥Ë¥ã¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥í¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥·¥°¥Ë¥Õ¥£¥«¡¦¥½¥Ë¥ã¡¼¥ë¡¦¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼¡¦¥±¡¦¥Ó¥¨¥Í¡¢¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼¡¦¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼(Âç¤¤Ê¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤òÌ´¸«¤ë¤³¤È¡£1»î¹ç1»î¹ç¤À)¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
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¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤â¡ÖAl final nos quedamos sin esa frescura que con un poco más de descanso hubiésemos tenido/¥¢¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ë¡¦¥Î¥¹¡¦¥±¥À¥â¥¹¡¦¥·¥ó¡¦¥¨¥µ¡¦¥Õ¥ì¥¹¥¯¡¼¥é¡¦¥±¡¦¥³¥ó¡¦¥¦¥ó¡¦¥Ý¥³¡¦¥Þ¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ç¥¹¥«¥ó¥½¡¦¥¦¥Ó¥¨¥»¥â¥¹¡¦¥Æ¥Ë¡¼¥É¡¼(¤â¤¦¾¯¤·µÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬ºÇ¸å¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿)¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢3-1¤ÇÂÇ¤Á»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤«¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎËß¤ÈÀµ·î¤¬Æ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤ÊºÇ¶á¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ë¡¢CL¤ä¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¿Ö¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¡ÖSoñar a lo grande significa soñar en el partido que viene, en el partido a Partido/¥½¥Ë¥ã¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥í¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥·¥°¥Ë¥Õ¥£¥«¡¦¥½¥Ë¥ã¡¼¥ë¡¦¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼¡¦¥±¡¦¥Ó¥¨¥Í¡¢¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼¡¦¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼(Âç¤¤Ê¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤òÌ´¸«¤ë¤³¤È¡£1»î¹ç1»î¹ç¤À)¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
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