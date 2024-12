ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

12月は、現役東大生で医学部6年生の上田彩瑛(うえだ・さえ)さんが特別コーチを担当。12月6日(金)の放送では、「受験生時代に大切にしていたこと」などについて語ってくれました。

(左から)こもり校長、上田彩瑛さん、アンジー教頭

2000年生まれ、大阪府出身の上田さん。東京大学のなかでも最難関と言われる理科三類に現役で合格し、1年生で「東大ミスコン2019」でグランプリを受賞。その後、医学部に進学し、現在は東京大学医学部6年の現役大学生です。こもり校長:受験時代に自分のなかで「これだけは絶対に大事にしよう」とか「これだけは絶対に守ろう」と思ったことってあります?上田先生:私は「最後まで絶対に諦めない」ことだけを大事にしていました。問題が解けなかったり集中できないときとか、どんなときでも「ここで立ち止まって諦めたら今まで頑張ってきたものがもったいない」と思うようにしていましたね。絶対に諦めない気持ち1本でやってきたかもしれないです。こもり校長:ここから1ヵ月、上田先生には受験生のみんなにエールを届けてもらいたいなと思うんですけども。今回、特別コーチを担当するうえでの意気込みはありますか?上田先生:この数年間でセンター試験から共通テストに変わったり、新課程に変わったりと、いろんなことがありました。そのたびに後輩からいろいろとアドバイスを求められたりしたので、みんなのためになるようなことが伝えたいです。



