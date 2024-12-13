Mrs. GREEN APPLE大森元貴「去年はいただけなかったものを、今年いただけて…」ビルボード・トップ・アーティスト・チャート“Artist 100”首位獲得に喜び
12月9日（月）の放送では、2024年の年間Billboard JAPANトップ・アーティスト・チャート“Artist 100”で総合首位を獲得した感想を語りました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗
大森： 12月6日（金）に情報解禁されました！ 2024年の年間Billboard JAPANトップ・アーティスト・チャート“Artist 100”で、なんとMrs. GREEN APPLEが1位をいただきました！
若井：すごい!!
大森：去年はいただけなかったものを今年いただけて……！
藤澤：そうね……！
――2024年の年間Billboard JAPANトップ・アーティスト・チャート“Artist 100”は、総合ソング“JAPAN Hot 100”と、総合アルバム“Hot Albums”のポイントを合算したアーティスト・ランキング。ミセスは、2024年の年間“JAPAN Hot 100”に17曲、“Hot Albums”に1作がチャートイン。1年間を通じてほぼ毎週10曲以上が“JAPAN Hot 100”入りした結果、“Artist 100”の各指標別順位では、ラジオ、ダウンロード、ストリーミング、動画、カラオケといった、CD以外の全てで首位となり、総合1位を獲得しました。
大森：そして私、大森元貴は作詞家・作曲家チャートそれぞれで首位をいただきました！
若井：すごいね！！
大森：そして、つい先ほどまで日本テレビ系のバラエティ番組「しゃべくり007」（12月9日（月）放送）にも出演させていただきましたー！
藤澤：ありがとうございます！
――番組ではメンバー3人の軌跡を紐解き、意外な幼少期や青春、そしてバンド結成前後の変遷を語りました。
12月9日（月）よる9時〜の#しゃべくり007 https://twitter.com/hashtag/%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%81%8F%E3%82%8A007?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw は日本中が熱狂‼️— しゃべくり007 (@shabekuri007ntv) December 8, 2024 https://twitter.com/shabekuri007ntv/status/1865569431856046553?ref_src=twsrc%5Etfw
老若男女みんな大好きなアーティスト
Mrs. GREEN APPLEさんがゲスト
実はキラキラじゃなかった⁉️#ミセス https://twitter.com/hashtag/%E3%83%9F%E3%82%BB%E3%82%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が歩んだ人生を初出し写真とともにご紹介😳🌈
収録直後の皆さんからコメント✨#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/EhRp1FPoSe https://t.co/EhRp1FPoSe
大森：どうだったかな〜？ はちゃめちゃだったかな〜!?
若井：楽しかったですね〜！
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12月9日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 2024年12月17日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）／月曜〜火曜、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）／水曜〜金曜
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/