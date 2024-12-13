3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
12月9日（月）の放送では、2024年の年間Billboard JAPANトップ・アーティスト・チャート“Artist 100”で総合首位を獲得した感想を語りました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗



大森： 12月6日（金）に情報解禁されました！　2024年の年間Billboard JAPANトップ・アーティスト・チャート“Artist 100”で、なんとMrs. GREEN APPLEが1位をいただきました！

若井：すごい!!

大森：去年はいただけなかったものを今年いただけて……！

藤澤：そうね……！

――2024年の年間Billboard JAPANトップ・アーティスト・チャート“Artist 100”は、総合ソング“JAPAN Hot 100”と、総合アルバム“Hot Albums”のポイントを合算したアーティスト・ランキング。ミセスは、2024年の年間“JAPAN Hot 100”に17曲、“Hot Albums”に1作がチャートイン。1年間を通じてほぼ毎週10曲以上が“JAPAN Hot 100”入りした結果、“Artist 100”の各指標別順位では、ラジオ、ダウンロード、ストリーミング、動画、カラオケといった、CD以外の全てで首位となり、総合1位を獲得しました。

大森：そして私、大森元貴は作詞家・作曲家チャートそれぞれで首位をいただきました！

若井：すごいね！！

大森：そして、つい先ほどまで日本テレビ系のバラエティ番組「しゃべくり007」（12月9日（月）放送）にも出演させていただきましたー！

藤澤：ありがとうございます！

――番組ではメンバー3人の軌跡を紐解き、意外な幼少期や青春、そしてバンド結成前後の変遷を語りました。


大森：どうだったかな〜？ はちゃめちゃだったかな〜!?

若井：楽しかったですね〜！

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12月9日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限　2024年12月17日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）／月曜〜火曜、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）／水曜〜金曜
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/