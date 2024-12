『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』全アーティスト＆歌唱楽曲解禁！こっちのけんと×Da-iCEコラボも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』は、12月27日17時から23時10分まで豪華アーティスト60組が6時間超の生ライブ!

12月27日にテレビ朝日にて『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』が放送。このたび豪華60組の全アーティストとパフォーマンス楽曲が解禁となった。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

AI「NAKAMA」「Story」

INI「WMDA(Where My Drums At)」

aiko「相思相愛」

あいみょん「ラッキーカラー」「会いに行くのに」

ILLIT「Magnetic」

新しい学校のリーダーズ 「Tokyo Calling」

ano「許婚っきゅん」

いきものがかり「ドラマティックおいでよ」「風が吹いている」

Awich「Are you serious?」

aespa「Supernova」

XG「WOKE UP」

Omoinotake「幾億光年」

Kis-My-Ft2「Curtain call」

King & Prince「moooove!!」

Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」「オトノケ」

こっちのけんと×Da-iCE「はいよろこんで」

ゴールデンボンバー 「女々しくて 2024流行語ver.」

Saucy Dog「くせげ」

櫻坂46「何歳の頃に戻りたいのか?」

三代目 J SOUL BROTERS「Baby don’t cry」

THE RAMPAGE 「24karats GOLD GENESIS」

JAEJOONG(ジェジュン)「DEPARTURES」(globeカバー)

GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」

SUPER EIGHT「超∞メドレー」

SUPER BEAVER「小さな革命」

SixTONES「音色」

Stray Kids「Chk Chk Boom -Japanese ver.-」

Snow Man「SBY」「ブラザービート」

すずきまゆみ×清塚信也「パート・オブ・ユア・ワールド」

Da-iCE「I wonder」

東京スカパラダイスオーケストラ「美しく燃える森 feat.渋谷龍太(SUPER BEAVER)」「銀河と迷路」「Good Morning~ブルー・デイジー feat.aiko」「めくれたオレンジ feat.田島貴男」

Travis Japan「BO$$Y」

なにわ男子「Alpha」

Number_i「INZM (Hyper Band ver.)」

NiziU 「AlwayS」(Mrs. GREEN APPLE大森元貴とコラボ)

乃木坂46「歩道橋」

Vaundy「風神」「花占い」「怪獣の花唄」

Perfume「Cosmic Treat」

日向坂46「君はハニーデュー」

B小町「SHINING SONG」

BE:FIRST「Masterplan」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」

MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」

マカロニえんぴつ「忘レナ唄」

ME:I「Click」

三浦大知「心拍音」

MISAMO「NEW LOOK」「Identity」

Mrs. GREEN APPLEアポロドロス」「ライラック」「コロンブス」「ビターバカンス」

屋比久知奈&尾上松也「モアナと伝説の海2」メドレー

ゆず「栄光の架橋」

RIIZE「Lucky」

L’Arc~en~Ciel「HONEY」「YOU GOTTA RUN

■デビュー35周年スカパラは豪華ゲストとコラボステージ!

デビュー35周年を迎える東京スカパラダイスオーケストラが豪華ゲストたちとコラボパフォーマンスすることも決定。

渋谷龍太(SUPER BEAVER)とは「美しく燃える森」を、aikoとは「Good Morning~ブルー・デイジー」、Original Loveの田島貴男とは「めくれたオレンジ」のステージを届ける。

こっちのけんと「はいよろこんで」に、Da-iCEがコラボ参加することも決定。

この日限りの特別なステージが『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』をますます盛り上げる。

番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』

12/27(金)17:00~23:10

MC:タモリ / 鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/