本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (13日大引け後 発表分)
※12月23日、東証グロース市場に上場予定の令和アカウンティング・ホールディングス <296A> [東証Ｇ]、名証ネクスト市場に上場予定の日本オーエー研究所 <5241> [名証Ｎ]は13日、公開価格を発表した。
●令和アカウンティング・ホールディングス <296A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月23日
事業内容：上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、
決算、連結、開示、M&A支援などを、高度な専門的
知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを
実施し、長期間継続した関係を構築
公開価格：360円
仮条件：320円～360円
想定発行価格：320円
上場時発行済み株式数：3800万株
公募：50万株
売り出し：250万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限45万株
申込期間：12月16日～19日
払込日：12月20日
主幹事：大和証券
●日本オーエー研究所 <5241>
上場市場：名証ネクスト市場
上場予定日：12月23日
事業内容：システム開発及び関連サービス
公開価格：550円
仮条件：510円～550円
想定発行価格：570円
上場時発行済み株式数：80万4000株
公募：12万株
売り出し：6万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限2万7000株
申込期間：12月16日～19日
払込日：12月20日
主幹事：Ｊトラストグローバル証券
[2024年12月13日]
株探ニュース