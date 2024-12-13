

※12月23日、東証グロース市場に上場予定の令和アカウンティング・ホールディングス <296A> [東証Ｇ]、名証ネクスト市場に上場予定の日本オーエー研究所 <5241> [名証Ｎ]は13日、公開価格を発表した。



●令和アカウンティング・ホールディングス <296A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月23日



事業内容：上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、

決算、連結、開示、M&A支援などを、高度な専門的

知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを

実施し、長期間継続した関係を構築



公開価格：360円

仮条件：320円～360円

想定発行価格：320円



上場時発行済み株式数：3800万株

公募：50万株

売り出し：250万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限45万株

申込期間：12月16日～19日

払込日：12月20日



主幹事：大和証券



●日本オーエー研究所 <5241>



上場市場：名証ネクスト市場

上場予定日：12月23日



事業内容：システム開発及び関連サービス



公開価格：550円

仮条件：510円～550円

想定発行価格：570円



上場時発行済み株式数：80万4000株

公募：12万株

売り出し：6万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限2万7000株

申込期間：12月16日～19日

払込日：12月20日



主幹事：Ｊトラストグローバル証券



[2024年12月13日]





株探ニュース

