※12月23日、東証グロース市場に上場予定の令和アカウンティング・ホールディングス <296A> [東証Ｇ]、名証ネクスト市場に上場予定の日本オーエー研究所 <5241> [名証Ｎ]は13日、公開価格を発表した。

●令和アカウンティング・ホールディングス <296A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月23日

　事業内容：上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、
　　　　　　決算、連結、開示、M&A支援などを、高度な専門的
　　　　　　知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを
　　　　　　実施し、長期間継続した関係を構築

　公開価格：360円
　仮条件：320円～360円
　想定発行価格：320円

　上場時発行済み株式数：3800万株
　公募：50万株
　売り出し：250万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限45万株
　申込期間：12月16日～19日
　払込日：12月20日

　主幹事：大和証券

●日本オーエー研究所 <5241>

　上場市場：名証ネクスト市場
　上場予定日：12月23日

　事業内容：システム開発及び関連サービス

　公開価格：550円
　仮条件：510円～550円
　想定発行価格：570円

　上場時発行済み株式数：80万4000株
　公募：12万株
　売り出し：6万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限2万7000株
　申込期間：12月16日～19日
　払込日：12月20日

　主幹事：Ｊトラストグローバル証券

[2024年12月13日]


株探ニュース