チェルシーに所属するフランス代表DFは今冬移籍の噂が飛び交っている。



『RMC Sport』のファブリス・ホーキンス氏によると、ユヴェントスとリーグ・アンの上位クラブは今冬、チェルシーに所属する23歳のフランス代表DFブノワ・バディアシルの獲得を目指すという。



ASモナコの下部組織出身のバディアシルは2018年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、公式戦通算135試合に出場するなど若くして絶対的な主力として躍動。その活躍もあり、2023年1月には移籍金3400万ポンドでチェルシーに完全移籍を果たしていた。しかしチェルシーでは定位置確保に苦しんでおり、今季もプレミアリーグの先発出場は2試合に留まるなど出場機会が限定的となっていた。





An instant impact from Benoit on his return to the side! pic.twitter.com/4kINrIMGYG