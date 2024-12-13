½é¿´¼Ô¤âµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£¥¦¥ï¥µ¤ÎGrok¤òÌµ²Ý¶â¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿
xAI¤ÎGrok¤â¤È¤¦¤È¤¦»²Àï¤Ç¤¹¡£
ChatGPT¤¬Ìµ²Ý¶â¤Ç¤âWindows¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Ä¶¸¼Ô¥â¡¼¥É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤ê¡¢iPhoneÈÇGemini¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤ÈÆø¤ä¤«¤ÊÀ¸À®AI³¦·¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Î¨¤¤¤ëxAI¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖGrok¡×¤âÉé¤±¤¸¤ÈÂÐ¹³»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏX¤ÎPremium Plus¥æ¡¼¥¶¡¼¸ÂÄê¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¹´ü´Ö»È¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤«¤é½ç¼¡»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅÙÌµÎÁ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌµ²Ý¶â¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇGrok¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁàºîÊýË¡
1¡§Grok¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
2¡§²èÌÌ¾å¤Î¡ÖTry now on X¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
3¡§´û¤Ë±ÜÍ÷Ãæ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇX¤Ø¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÆþÎÏ²èÌÌ¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢X¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¤Þ¤º¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¤é
Grok¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£ÍÑ°Õ¤·¤¿¤ªÂê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤òÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¡§¡Ö¥ê¥ó¥´¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÁÀ¤¤¡§Ã±½ã¤ÊÁªÂò»è¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤òÉ½¸½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§
2¡§¡ÖÍ§Ã£¤ËËÜ¤òÂß¤·¤¿¤Î¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÁÀ¤¤¡§ ¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ä²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò³ÎÇ§
3¡§¡Ö¡ØË»¤·¤¤¿Í¤Û¤É»þ´Ö¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÁÀ¤¤¡§ Ãê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤òÉ½¸½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò³ÎÇ§
²óÅú¤Ï°Ê²¼¡£
1¡§¥ê¥ó¥´¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤ÏAI¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·Áª¤Ö¤Ê¤é¥Ð¥Ê¥Ê¤òÁª¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÁÍý¤ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥´¤â¤â¤Á¤í¤ó·ò¹¯Åª¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÍøÊØÀ¤¬¾¡¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2¡§Í§Ã£¤ËËÜ¤òÂß¤·¤¿¤Î¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÍ§Ã£¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢Ä¾ÀÜÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖËÜ¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤½¤ì¤Ç¤âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¾¯¤·¤À¤±¶¯¤á¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤¬Í§¾ð¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊËÜ¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Êª¤è¤ê¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
3¡§¡ØË»¤·¤¤¿Í¤Û¤É»þ´Ö¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»þ´Ö´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤Ë»þ´Ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¦ÊýË¡¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¡¢ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Ï»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¤³¤Ê¤¹¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ë»¤·¤µ¤¬»þ´Ö´ÉÍý¥¹¥¥ë¤òËá¤¯ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¡¢¹ÔÆ°¡¢Ãê¾Ý³µÇ°¤â¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Íý²ò¤È¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ñÏÃ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ê¸¾ÏÍ×Ìó¤ÈÊ¸¾ÏËÝÌõ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦
Â³¤¤¤Æ¤Î¤ªÂê¤ÏÍ×Ìó¤ÈËÝÌõ¤Ç¤¹¡£Ê¸¾Ï¤ÏGizmodo¤ÎGrok¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»öËÁÆ¬¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤ÆµºÜ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢100Ê¸»ú°ÊÆâ¤ÇÍ×Ìó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÝÌõ¤ÏxAI¤Î¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸¤òÆüËÜ¸ìÌõ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ø¼°¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¸ì¥Ú¡¼¥¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ìÅª¤Ê¼«Á³¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ö¼¡¤ÎÊ¸¾Ï¤ò100Ê¸»ú¤ÇÍ×Ìó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Êµ»ö¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ÇËÁÆ¬ÉôÊ¬¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡Ë
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿AI¡ÖGrok¡×¤¬X¤ÎPremium Plus¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸ÂÄê¸ø³«¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÃÎ¼±¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¼ÁÌäÂÐ±þ¤¬ÆÃÄ§¡£
¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÁÆ¡¹¤·¤¤Í×Ìó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÍ×Ìó¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËChatGPT¤Ë¤âÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÍ×Ìó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ëxAI¤¬³«È¯¤·¤¿AI¡ÖGrok¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎPremium Plus¥æ¡¼¥¶¡¼¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡³«»Ï¡£Grok¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Â¾AI¤¬Èò¤±¤ë¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤ëÆÈ¼«À¤¬ÆÃÄ§¡£OpenAI¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËAI¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ËÝÌõ·ë²Ì¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
Grok¡§ Grok¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¾å¤Î¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È X¤ÎGrok¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£¤³¤ì¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÈ¿¹üÀº¿À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£X Premium¤ª¤è¤ÓPremium+¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²óÅú¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤òGrok¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Grok¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢´ØÍ¿¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Grok¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÆ¯¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°ÆüËÜ¸ì¡§ X¤Î¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢Grok¤Ë¤Ä¤¤¤Æ X¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¤Ò¤Í¤ê¤Î¤¤¤¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤È¾¯¡¹·¿ÇË¤ê¤ÊÀ³Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢Grok¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£X¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥¹¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤È¡¢X¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ëGrok¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ²óÅú¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Grok¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤²óÅú¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Grok¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤·¤ÆGrok¤ÎÉ½¼¨¤Î¤µ¤»Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤ÎºÙ¤«¤ÊÉ½¸½¤Ç¡¢¤ä¤äµ¡³£ËÝÌõ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£ µ¡³£ËÝÌõ¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢Á´ÂÎ¤ÎÍý²òÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï8³ä°Ê¾å¤Ïµâ¤ß¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£GoogleËÝÌõ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦
X¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤ÄGrok¤Ç¤¹¤«¤é¡¢SNS¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾ðÊó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î²¼¤Ë¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ÎÉ½¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤¬±¦Â¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¾ðÊó¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Î¿´¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï¤ä¤äÇö¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£³µÍ×¤À¤±¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥½¡¼¥¹¸µ¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ï»ÄÇ°¡£¥½¡¼¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤âGoogle¸¡º÷¤Ç¹Ó¤¯Ä´¤Ù¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤ä¥È¥ì¥ó¥É¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁüÀ¸À®AI¡ÖAurora¡×¤âÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë
º£²ó¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤µ¤é¤Ë²èÁüÀ¸À®AI¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÁÞ³¨¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¤ËÈó¾ï¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ê»Ï¤á¤ËÆ°Êª¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö»Ò¸¤¤¬¤ª²È¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤òÀ¸À®¤·¤Æ¡×
¢¡Ö¸µÆü¤ËÀõÁð»û¤Ø½é·Ø¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò³¨²èÄ´¤ÇÉÁ¤¤¤Æ ¡×
¡¡Ö»Ò¸¤¡×¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª³Ø½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤È¤·¤ÆÂ¿¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤«¤é¡¢Æñ°×ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥¤·¤á¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¢¡Ö¸µÆü¡×¤ä¡ÖÀõÁð»û¡×¤Ê¤É¤Ï¼ç¤Ë±Ñ¸ì¤Ç³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¥×¥í¥ó¥×¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¸ÇÍÌ¾»ì¤ò»ØÄê¤Ç¡¢³Ø½¬ÈÏ°Ï¤Îº¹¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯·×¤ì¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸À®¤¹¤ë²èÁü¤Î¥¿¥Ã¥Á¤âÊÑ¤¨¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²ÌAurora¤¬À¸À®¤·¤Æ¤¤¿²èÁü¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Ö»Ò¸¤¤¬¤ª²È¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤òÀ¸À®¤·¤Æ¡×
¤Á¤Ê¤ß¤ËChatGPT¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç²èÁüÀ¸À®¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ChatGPT¡¢Grok¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÁÛÄê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªÂê¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ½¿§¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡Ö¸µÆü¤ËÀõÁð»û¤Ø½é·Ø¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò³¨²èÄ´¤ÇÉÁ¤¤¤Æ ¡×
Â³¤¤¤ÆChatGPT¡£
¤³¤Î¤ªÂê¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤¤Î¤ÏChatGPT¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Grok¤Ï³Î¤«¤ËÀõÁð»û¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä³Î¤«¤Ë±ó¤«¤é¤ºÀõÁð»û¤ÎÃç¸«À¤¤Ã¤Ý¤¯¡¢³¨²èÄ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï1À¤Âå¤¯¤é¤¤Á°¤ÎÀ¸À®AI¤Î¸¤µ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ç¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏX¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤äÀ¸À®·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï·ë¹½¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Õ³°¤Ê¸ªÆ©¤«¤·¤ò¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËAI¤È²ñÏÃ¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤é¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¸¾ÏÍ×Ìó¤ä¤Þ¤È¤á¤Ê¤Éºî¶È¤Ë»È¤¦¤È¡¢¤ä¤ä¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊÖÅú¤È²èÁüÀ¸À®¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢AI¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤êX¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÄã¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÈë½ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤ò¡£
Source: xAI(1,2,3)