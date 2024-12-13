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01. ¥é¥×¥é¥¹¤Î¿Ë (ALICE IN MENSWEAR)
02. ONE LITTLE CREATURE -13ÍËÆüÌÜ¤Î²ø¿Í- (S.Q.F)
03. MESS-AGE (MASCHERA)
04. Reality for Realism (MASCHERA)
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05. D.D.HEAVEN (S.Q.F)
06. ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë (S.Q.F)
07. ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹ (ALICE IN MENSWEAR)
08. Diablo -¥í¥¶¥ê¥¢¤Ø°¦¤ò¹þ¤á¤Æ- (S.Q.F)
09. Alice (MASCHERA)
10. Winter Express (S.Q.F)
-mc-
11. Vertigo! (S.Q.F)
12. ROUND&ROUND (S.Q.F)
13. ¥¢¥Ó¥¨¥¤¥¿¡¼¥º -Èô¹Ô¾¯Ç¯A to Z- (ALICE IN MENSWEAR)
14. ÑëÆá2012 (MASCHERA)
15. Pre-TEA PARTY (ALICE IN MENSWEAR)
-encore-
16. powder (MASCHERA)
17. speed shower (MASCHERA)
18. to fly high (MASCHERA)
-mc-
19. ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ (S.Q.F)
-ending-
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B-¥¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+Blu-rayÈ× \11,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+Blu-rayÈ×+CD \14,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿+DVDÈ×+CD \17,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿+Blu-rayÈ×+CD \18,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
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