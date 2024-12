遂に東京進出！ 南林間の百名店「シナモンガーデン」が四谷に新店をオープン

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は神奈川・南林間の百名店「シナモンガーデン」の新店となる「シナモンガーデン RICE&CURRY 四ツ谷店」を紹介します。

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#197】「シナモンガーデン RICE&CURRY 四ツ谷店」

神奈川・南林間駅の近くで人気となり「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」に3年連続で選出された「シナモンガーデン」。より都心からのアクセスの良い関内のお店も人気となっていますが、2024年9月24日に「シナモンガーデン RICE&CURRY 四ツ谷店」をオープンさせました。遂に都内進出です。

9月24日、四ツ谷にオープン

店名に「RICE&CURRY」とあるようにスリランカスタイルの副菜がたっぷりのったワンプレートのライス&カリーがメインですが、夜はおつまみメニューの用意もあり、さまざまな楽しみ方ができるお店となっています。

「スリ〜カレーのごほうびプレート」

看板メニューは「スリ〜カレーのごほうびプレート」1,612円。チキンカレーとパリップ(スリランカの豆カレー)に日替わりカレーが付き、さまざまな副菜とご飯の上にカトレットものる豪華版。

副菜たっぷり

スモーキーで程よくスパイシーなチキンカレーに濃厚でマイルドなパリップの相性が良く、日替わりは海老カレーだったのですがこちらも海老ならではのうまみがしっかりとグレイビーに行きわたっていてどのカレーもおいしく、副菜と混ぜてさらにおいしくなるスリランカ料理の醍醐味を味わえるワンプレート。

カトレット

カトレットはスリランカの鯖コロッケ。これも満足度をさらに高めてくれるアイテムです。

「カダラ」をつまみに「ダブルアラック」の「ソーダ割り」で乾杯!

夜はお酒とおつまみを頼むと〆カレーも注文可能(〆カレー単体では注文不可)。「カダラ」715円をつまみに「ダブルアラック」680円の「ソーダ割り」100円を注文。

カダラとはひよこ豆のことですが、そのひよこ豆と赤玉ねぎに桜海老を合わせた冷製のおつまみ。スリランカのココナッツの蒸留酒アラックとの相性も申し分無しです。

「〆のミニカレープレート」

「〆のミニカレープレート」1,050円は通常のワンプレートと比べてカレーもご飯も少なめですが副菜ものるのでかなりお得。

「ワタラッパン」

デザートに「ワタラッパン」425円も。スリランカのココナッツプリンとも呼ばれるものですが、スパイシーなものを食べた後の甘いデザートは格別です。

ワイルドさもありながら上品にまとまっているのは、まさにシナモンガーデンらしさ。ポップで明るい雰囲気で女性客が多いのも素晴らしいと感じました。スリランカ料理はアーユルヴェーダとのつながりもあり、ヘルシーで野菜も多くとれますからもっと女性にも注目されるべきだと常々考えているのですが、こちらのお店は既に気づかれつつあるということ。

店内は1人でも入りやすい気さくな雰囲気

四ツ谷駅前から続く「しんみち通り」という飲み屋通りにあるという場所柄も考えて飲み利用もできますし、お酒を飲まずともヘルシーなライス&カレーとおやつを楽しむも良し。1人でも2人でもグループでも、さまざまなニーズに対応可能な期待の新スリランカ料理店。現金精算不可ですのでそこだけ気をつけて、あとはそれぞれの楽しみ方で利用したいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆シナモンガーデン RICE&CURRY 四ツ谷店住所 : 東京都新宿区四谷1-7-27 第43東京ビル 2FTEL : 050-5595-1763

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

