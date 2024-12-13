Ä¹ÃË¤ËÇ¯¾å¤ÎÈà½÷¤¬!? µÙÆü¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÈà¤òÄï¤¿¤Á¤ÈÈø¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡¿¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¨
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥ª¥¶¥¥¢¥¥é/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û¡¡¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Î½ÕµÙ¤ß¡¢Êì¿Æ¤ÎºÆº§¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»å¡£¿ÆÍ§¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¿·¤·¤¤³¹¤Ç»Ï¤Þ¤ëÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¿·¤·¤¤Éã¿Æ¤Ë¤ÏÏ¢¤ì»Ò¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÊì¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¤¤¤Ê¤ê4¿Í¤ÎÄï¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª ¤·¤«¤âÆ±¤¤Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¡¦¸»¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤é¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤ÈÆü¡¹Ê³Æ®¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¸»¤Î²ÈÂ²¤òÁÛ¤¦Í¥¤·¤µ¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡½¡½¡£2024Ç¯12·î¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
©¥ª¥¶¥¥¢¥¥é¡¿½¸±Ñ¼Ò
©¥ª¥¶¥¥¢¥¥é¡¿½¸±Ñ¼Ò
©¥ª¥¶¥¥¢¥¥é¡¿½¸±Ñ¼Ò
©¥ª¥¶¥¥¢¥¥é¡¿½¸±Ñ¼Ò