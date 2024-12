【日程一覧】2025明治安田J1リーグ

2025明治安田J1リーグの全日程が13日に発表された。2025年のJ1リーグは清水エスパルス、横浜FC、ファジアーノ岡山の昇格組を含む全20クラブで争われ、2月14日(金)のフライデーナイトJリーグ、いわゆる“金J”で開幕。ガンバ大阪とセレッソ大阪による大阪ダービーが長いシーズンのオープニングマッチとなり、最終節となる第38節は12月6日(土)に一斉開催される。なお、最終順位の下位3クラブはJ2リーグへ降格することとなる。

日程は以下の通り。(※)はACLやクラブW杯に伴う日程変更の可能性あり◼︎第1節▼2月14日(金)ガンバ大阪 vs セレッソ大阪▼2月15日(土)or16日(日)東京ヴェルディ vs 清水エスパルスFC町田ゼルビア vs サンフレッチェ広島川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス横浜F・マリノス vs アルビレックス新潟横浜FC vs FC東京湘南ベルマーレ vs 鹿島アントラーズヴィッセル神戸 vs 浦和レッズファジアーノ岡山 vs 京都サンガF.C.アビスパ福岡 vs 柏レイソル◼︎第2節▼2月22日(土)or23日(日・祝)鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ柏レイソル vs 川崎フロンターレFC東京 vs FC町田ゼルビア横浜FC vs ファジアーノ岡山清水エスパルス vs アルビレックス新潟名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸京都サンガF.C. vs 浦和レッズガンバ大阪 vs アビスパ福岡セレッソ大阪 vs 湘南ベルマーレサンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス◼︎第3節▼2月26日(水)鹿島アントラーズ vs アルビレックス新潟柏レイソル vs セレッソ大阪FC東京 vs 名古屋グランパスFC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ横浜F・マリノス vs 横浜FC湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ清水エスパルス vs サンフレッチェ広島ヴィッセル神戸 vs 京都サンガF.C.ファジアーノ岡山 vs ガンバ大阪アビスパ福岡 vs 川崎フロンターレ◼︎第4節▼3月1日(土)or(日)鹿島アントラーズ vs FC東京浦和レッズ vs 柏レイソル東京ヴェルディ vs ガンバ大阪川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C.横浜F・マリノス vs 湘南ベルマーレアルビレックス新潟 vs セレッソ大阪名古屋グランパス vs FC町田ゼルビアヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡ファジアーノ岡山 vs 清水エスパルスサンフレッチェ広島 vs 横浜FC◼︎第5節▼3月8日(土)or9日(日)浦和レッズ vs ファジアーノ岡山柏レイソル vs 鹿島アントラーズFC東京 vs 湘南ベルマーレ横浜FC vs FC町田ゼルビアアルビレックス新潟 vs 東京ヴェルディ京都サンガF.C. vs アビスパ福岡ガンバ大阪 vs 清水エスパルスセレッソ大阪 vs 名古屋グランパス川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス(※)ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島(※)◼︎第6節▼3月15日(土)or16日(日)鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ東京ヴェルディ vs 名古屋グランパスFC町田ゼルビア vs アルビレックス新潟横浜F・マリノス vs ガンバ大阪横浜FC vs セレッソ大阪湘南ベルマーレ vs ヴィッセル神戸清水エスパルス vs 京都サンガF.C.ファジアーノ岡山 vs 川崎フロンターレサンフレッチェ広島 vs 柏レイソルアビスパ福岡 vs FC東京◼︎第7節▼3月28日(金)セレッソ大阪 vs 浦和レッズ▼3月29日(土)or30日(日)鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸柏レイソル vs 東京ヴェルディFC東京 vs 川崎フロンターレアルビレックス新潟 vs ガンバ大阪