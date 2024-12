J3リーグの全対戦カード！ “J3入会組”栃木シティは相模原、高知ユナイテッドSCは栃木SCとの開幕戦へ【2025明治安田J3】

Jリーグから13日、明治安田J3リーグ2025シーズンの年間対戦カードが発表された。なお、今後の日程発表については、12月20日にYBCルヴァンカップとTHE国立DAY(国立競技場開催試合)、12月27日に明治安田Jリーグ2〜3月開催分、年明け1月22日に同4〜8月開催分の開催日・キックオフ時刻・スタジアム・放送配信予定を発表するとのことだ。J3に目を向けると、大宮、今治、富山がJ2へ昇格した一方、J2からは鹿児島ユナイテッドFC、栃木SC、ザスパ群馬が降格。鹿児島はカマタマーレ讃岐、栃木SCは高知ユナイテッドSC、群馬はFC琉球との開幕戦=第1節を戦う。

JFLからは栃木シティ、高知ユナイテッドSCが新規入会。栃木Cの第1節はSC相模原戦(H)、高知の第1節は栃木SC戦(A)となっている。レギュレーションは今季と同じで、20クラブが2回戦総当たりの全38試合。1位と2位がJ2昇格となり、3位〜6位は昇格プレーオフへ。最下位はJFL側の状況に応じてJFL降格となり、19位は入替戦を余儀なくされる可能性がある。2024シーズンのJ3全日程は以下の通り。【2025シーズン明治安田生命J3リーグ日程】◆第1節2月15日(土)or2月16日(日)栃木SC vs 高知ユナイテッドSC栃木シティ vs SC相模原ザスパ群馬 vs FC琉球アスルクラロ沼津 vs ガイナーレ鳥取FC大阪 vs FC岐阜奈良クラブ vs 福島ユナイテッドFCテゲバジャーロ宮崎 vs AC長野パルセイロ鹿児島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐(※1)4月26日(土)or4月27日(日)ヴァンラーレ八戸 vs ツエーゲン金沢ギラヴァンツ北九州 vs 松本山雅FC(※1)クラブのスタジアム確保状況等の影響とのこと◆第2節2月22日(土)or2月23日(日)or2月24日(月)ザスパ群馬 vs 栃木シティSC相模原 vs 栃木SCアスルクラロ沼津 vs 松本山雅FCFC岐阜 vs ヴァンラーレ八戸カマタマーレ讃岐 vs 奈良クラブ高知ユナイテッドSC vs ガイナーレ鳥取ギラヴァンツ北九州 vs AC長野パルセイロテゲバジャーロ宮崎 vs 福島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC vs ツエーゲン金沢FC琉球 vs FC大阪◆第3節3月1日(土)or3月2日(日)栃木SC vs テゲバジャーロ宮崎栃木シティ vs アスルクラロ沼津SC相模原 vs 鹿児島ユナイテッドFCAC長野パルセイロ vs ザスパ群馬FC岐阜 vs ギラヴァンツ北九州奈良クラブ vs 松本山雅FCガイナーレ鳥取 vs ヴァンラーレ八戸カマタマーレ讃岐 vs ツエーゲン金沢高知ユナイテッドSC vs FC大阪FC琉球 vs 福島ユナイテッドFC◆第4節3月8日(土)or3月9日(日)ヴァンラーレ八戸 vs SC相模原福島ユナイテッドFC vs FC岐阜AC長野パルセイロ vs 栃木シティツエーゲン金沢 vs 高知ユナイテッドSCアスルクラロ沼津 vs 栃木SCFC大阪 vs ガイナーレ鳥取奈良クラブ vs FC琉球ギラヴァンツ北九州 vs カマタマーレ讃岐テゲバジャーロ宮崎 vs 松本山雅FC鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパ群馬◆第5節3月15日(土)or3月16日(日)福島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津栃木SC vs FC大阪栃木シティ vs テゲバジャーロ宮崎ザスパ群馬 vs ガイナーレ鳥取SC相模原 vs 奈良クラブ松本山雅FC vs AC長野パルセイロFC琉球 vs ツエーゲン金沢カマタマーレ讃岐 vs FC琉球高知ユナイテッドSC vs 鹿児島ユナイテッドFCギラヴァンツ北九州 vs ヴァンラーレ八戸◆第6節3月23日(日)ヴァンラーレ八戸 vs 高知ユナイテッドSC松本山雅FC vs SC相模原AC長野パルセイロ vs 福島ユナイテッドFCアスルクラロ沼津 vs テゲバジャーロ宮崎FC大阪 vs ツエーゲン金沢奈良クラブ vs ザスパ群馬ガイナーレ鳥取 vs FC岐阜カマタマーレ讃岐 vs 栃木シティ鹿児島ユナイテッドFC vs ギラヴァンツ北九州FC琉球 vs 栃木SC◆第7節3月29日(土)or3月30日(日)ヴァンラーレ八戸 vs 奈良クラブ福島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取栃木SC vs 栃木シティザスパ群馬 vs ギラヴァンツ北九州SC相模原 vs カマタマーレ讃岐ツエーゲン金沢 vs AC長野パルセイロFC岐阜 vs 松本山雅FCFC大阪 vs アスルクラロ沼津高知ユナイテッドSC vs FC琉球テゲバジャーロ宮崎 vs 鹿児島ユナイテッドFC◆第8節4月5日(土)or4月6日(日)栃木SC vs ヴァンラーレ八戸栃木シティ vs 福島ユナイテッドFCザスパ群馬 vs テゲバジャーロ宮崎松本山雅FC vs 高知ユナイテッドSCAC長野パルセイロ vs 鹿児島ユナイテッドFCアスルクラロ沼津 vs カマタマーレ讃岐奈良クラブ vs FC岐阜ガイナーレ鳥取 vs ツエーゲン金沢ギラヴァンツ北九州 vs FC大阪FC琉球 vs SC相模原◆第9節4月12日(土)or4月13日(日)福島ユナイテッドFC vs ギラヴァンツ北九州SC相模原 vs ザスパ群馬AC長野パルセイロ vs FC琉球ツエーゲン金沢 vs 奈良クラブFC岐阜 vs 栃木SCFC大阪 vs ヴァンラーレ八戸カマタマーレ讃岐 vs 松本山雅FC高知ユナイテッドSC vs 栃木シティテゲバジャーロ宮崎 vs ガイナーレ鳥取鹿児島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津◆第10節4月19日(土)or4月20日(日)ヴァンラーレ八戸 vs AC長野パルセイロ福島ユナイテッドFC vs 高知ユナイテッドSC栃木SC vs ツエーゲン金沢松本山雅FC vs 栃木シティFC岐阜 vs カマタマーレ讃岐FC大阪 vs ザスパ群馬奈良クラブ vs アスルクラロ沼津ガイナーレ鳥取 vs 鹿児島ユナイテッドFCギラヴァンツ北九州 vs SC相模原FC琉球 vs テゲバジャーロ宮崎◆第11節5月3日(土・祝)栃木シティ vs FC大阪ザスパ群馬 vs FC岐阜松本山雅FC vs ツエーゲン金沢AC長野パルセイロ vs SC相模原アスルクラロ沼津 vs ヴァンラーレ八戸ガイナーレ鳥取 vs FC琉球カマタマーレ讃岐 vs 福島ユナイテッドFCギラヴァンツ北九州 vs 栃木SCテゲバジャーロ宮崎 vs 高知ユナイテッドSC鹿児島ユナイテッドFC vs 奈良クラブ◆第12節5月6日(火・祝)or5月7日(水)ヴァンラーレ八戸 vs 栃木シティ福島ユナイテッドFC vs ザスパ群馬栃木SC vs AC長野パルセイロSC相模原 vs ガイナーレ鳥取ツエーゲン金沢 vs ギラヴァンツ北九州FC岐阜 vs アスルクラロ沼津FC大阪 vs 松本山雅FC奈良クラブ vs テゲバジャーロ宮崎高知ユナイテッドSC vs カマタマーレ讃岐FC琉球 vs 鹿児島ユナイテッドFC◆第13節5月17日(土)or5月18日(日)栃木シティ vs FC岐阜ザスパ群馬 vs 高知ユナイテッドSCSC相模原 vs FC大阪松本山雅FC vs ガイナーレ鳥取アスルクラロ沼津 vs AC長野パルセイロ奈良クラブ vs 栃木SCカマタマーレ讃岐 vs ヴァンラーレ八戸テゲバジャーロ宮崎 vs ツエーゲン金沢鹿児島ユナイテッドFC vs 福島ユナイテッドFCFC琉球 vs ギラヴァンツ北九州◆第14節5月31日(土)or6月1日(日)ヴァンラーレ八戸 vs 松本山雅FC福島ユナイテッドFC vs SC相模原栃木SC vs カマタマーレ讃岐ザスパ群馬 vs アスルクラロ沼津AC長野パルセイロ vs 奈良クラブツエーゲン金沢 vs FC琉球FC岐阜 vs 高知ユナイテッドSCFC大阪 vs 鹿児島ユナイテッドFCガイナーレ鳥取 vs 栃木シティギラヴァンツ北九州 vs テゲバジャーロ宮崎◆第15節(※2)6月7日(土)or6月8日(日)ヴァンラーレ八戸 vs FC琉球栃木SC vs ザスパ群馬栃木シティ vs ギラヴァンツ北九州松本山雅FC vs 福島ユナイテッドFCアスルクラロ沼津 vs ツエーゲン金沢ガイナーレ鳥取 vs AC長野パルセイロカマタマーレ讃岐 vs FC大阪高知ユナイテッドSC vs 奈良クラブテゲバジャーロ宮崎 vs SC相模原鹿児島ユナイテッドFC vs FC岐阜(※2)2025JリーグYBCルヴァンカッププレーオフラウンドに出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があるとのこと◆第16節6月14日(土)or6月15日(日)福島ユナイテッドFC vs 栃木SCザスパ群馬 vs カマタマーレ讃岐SC相模原 vs 高知ユナイテッドSCAC長野パルセイロ vs FC岐阜ツエーゲン金沢 vs 栃木シティ奈良クラブ vs ガイナーレ鳥取ギラヴァンツ北九州 vs アスルクラロ沼津テゲバジャーロ宮崎 vs FC大阪鹿児島ユナイテッドFC vs ヴァンラーレ八戸FC琉球 vs 松本山雅FC◆第17節6月21日(土)or6月22日(日)ヴァンラーレ八戸 vs ザスパ群馬松本山雅FC vs 鹿児島ユナイテッドFCツエーゲン金沢 vs SC相模原アスルクラロ沼津 vs FC琉球FC岐阜 vs テゲバジャーロ宮崎FC大阪 vs 福島ユナイテッドFC奈良クラブ vs 栃木シティガイナーレ鳥取 vs 栃木SCカマタマーレ讃岐 vs AC長野パルセイロ高知ユナイテッドSC vs ギラヴァンツ北九州◆第18節6月28日(土)or6月29日(日)福島ユナイテッドFC vs ヴァンラーレ八戸栃木シティ vs 松本山雅FC栃木シティ vs 鹿児島ユナイテッドFCザスパ群馬 vs ツエーゲン金沢SC相模原 vs アスルクラロ沼津FC大阪 vs 奈良クラブ高知ユナイテッドSC vs AC長野パルセイロギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取テゲバジャーロ宮崎 vs カマタマーレ讃岐FC琉球 vs FC岐阜◆第19節7月5日(土)or7月6日(日)ヴァンラーレ八戸 vs テゲバジャーロ宮崎栃木シティ vs FC琉球松本山雅FC vs ザスパ群馬AC長野パルセイロ vs FC大阪ツエーゲン金沢 vs 福島ユナイテッドFCアスルクラロ沼津 vs 高知ユナイテッドSCFC岐阜 vs SC相模原奈良クラブ vs ギラヴァンツ北九州ガイナーレ鳥取 vs カマタマーレ讃岐鹿児島ユナイテッドFC vs 栃木SC◆第20節7月12日(土)or7月13日(日)ヴァンラーレ八戸 vs FC岐阜ザスパ群馬 vs AC長野パルセイロSC相模原 vs 福島ユナイテッドFC松本山雅FC vs 奈良クラブアスルクラロ沼津 vs 鹿児島ユナイテッドFCFC大阪 vs テゲバジャーロ宮崎カマタマーレ讃岐 vs 栃木SC高知ユナイテッドSC vs ツエーゲン金沢ギラヴァンツ北九州 vs 栃木シティFC琉球 vs ガイナーレ鳥取◆第21節7月19日(土)or7月20日(日)or7月21日(月・祝)福島ユナイテッドFC vs FC琉球栃木SC vs SC相模原栃木シティ vs ザスパ群馬AC長野パルセイロ vs 松本山雅FCツエーゲン金沢 vs ヴァンラーレ八戸FC岐阜 vs 奈良クラブガイナーレ鳥取 vs アスルクラロ沼津カマタマーレ讃岐 vs 高知ユナイテッドSCテゲバジャーロ宮崎 vs ギラヴァンツ北九州鹿児島ユナイテッドFC vs FC大阪◆第22節7月26日(土)or7月27日(日)ヴァンラーレ八戸 vs ガイナーレ鳥取栃木シティ vs 栃木SCザスパ群馬 vs 鹿児島ユナイテッドFCSC相模原 vs テゲバジャーロ宮崎松本山雅FC vs FC岐阜アスルクラロ沼津 vs ギラヴァンツ北九州FC大阪 vs カマタマーレ讃岐奈良クラブ vs ツエーゲン金沢高知ユナイテッドSC vs 福島ユナイテッドFCFC琉球 vs AC長野パルセイロ◆第23節8月16日(土)or8月17日(日)福島ユナイテッドFC vs 栃木シティ栃木SC vs アスルクラロ沼津ザスパ群馬 vs FC大阪松本山雅FC vs FC琉球AC長野パルセイロ vs ヴァンラーレ八戸ツエーゲン金沢 vs テゲバジャーロ宮崎ガイナーレ鳥取 vs 高知ユナイテッドSCカマタマーレ讃岐 vs FC岐阜ギラヴァンツ北九州 vs 奈良クラブ鹿児島ユナイテッドFC vs SC相模原◆第24節8月23日(土)or8月24日(日)ヴァンラーレ八戸 vs FC大阪栃木シティ vs ツエーゲン金沢ザスパ群馬 vs 栃木SCSC相模原 vs ギラヴァンツ北九州FC岐阜 vs 福島ユナイテッドFC奈良クラブ vs 高知ユナイテッドSCガイナーレ鳥取 vs 松本山雅FCテゲバジャーロ宮崎 vs アスルクラロ沼津鹿児島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロFC琉球 vs カマタマーレ讃岐◆第25節8月30日(土)or8月31日(日)福島ユナイテッドFC vs 鹿児島ユナイテッドFC栃木SC vs 奈良クラブ松本山雅FC vs ヴァンラーレ八戸AC長野パルセイロ vs ギラヴァンツ北九州ツエーゲン金沢 vs ガイナーレ鳥取アスルクラロ沼津 vs 栃木シティFC岐阜 vs FC琉球FC大阪 vs SC相模原カマタマーレ讃岐 vs ザスパ群馬高知ユナイテッドSC vs テゲバジャーロ宮崎◆第26節(※3)9月6日(土)or9月7日(日)ヴァンラーレ八戸 vs アスルクラロ沼津栃木シティ vs 松本山雅FCSC相模原 vs AC長野パルセイロツエーゲン金沢 vs FC大阪奈良クラブ vs カマタマーレ讃岐ガイナーレ鳥取 vs 福島ユナイテッドFCギラヴァンツ北九州 vs FC岐阜テゲバジャーロ宮崎 vs 栃木SC鹿児島ユナイテッドFC vs 高知ユナイテッドSCFC琉球 vs ザスパ群馬(※3)2025JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンド準々決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があるとのこと◆第27節9月13日(土)or9月14日(日)or9月15日(月・祝)福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐SC相模原 vs FC岐阜松本山雅FC vs アスルクラロ沼津AC長野パルセイロ vs ガイナーレ鳥取FC大阪 vs 栃木シティ奈良クラブ vs 鹿児島ユナイテッドFC高知ユナイテッドSC vs 栃木SCギラヴァンツ北九州 vs ザスパ群馬テゲバジャーロ宮崎 vs ヴァンラーレ八戸FC琉球 vs ツエーゲン金沢◆第28節9月20日(土)ヴァンラーレ八戸 vs 福島ユナイテッドFC栃木SC vs FC琉球栃木シティ vs 高知ユナイテッドSCツエーゲン金沢 vs 松本山雅FCアスルクラロ沼津 vs 奈良クラブFC岐阜 vs AC長野パルセイロFC大阪 vs ギラヴァンツ北九州ガイナーレ鳥取 vs ザスパ群馬カマタマーレ讃岐 vs SC相模原鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎◆第29節9月27日(土)or9月28日(日)ヴァンラーレ八戸 vs 鹿児島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ栃木シティ vs ガイナーレ鳥取ザスパ群馬 vs SC相模原松本山雅FC vs 栃木SCツエーゲン金沢 vs カマタマーレ讃岐アスルクラロ沼津 vs FC岐阜奈良クラブ vs FC大阪ギラヴァンツ北九州 vs 高知ユナイテッドSCテゲバジャーロ宮崎 vs FC琉球◆第30節10月4日(土)or10月5日(日)福島ユナイテッドFC vs 松本山雅FC栃木SC vs ギラヴァンツ北九州SC相模原 vs ヴァンラーレ八戸AC長野パルセイロ vs ツエーゲン金沢FC岐阜 vs ザスパ群馬ガイナーレ鳥取 vs FC大阪カマタマーレ讃岐 vs テゲバジャーロ宮崎高知ユナイテッドSC vs アスルクラロ沼津鹿児島ユナイテッドFC vs 栃木シティFC琉球 vs 奈良クラブ◆第31節(※4)10月11日(土)or10月12日(日)or10月13日(月・祝)栃木SC vs 福島ユナイテッドFC栃木シティ vs 奈良クラブザスパ群馬 vs ヴァンラーレ八戸松本山雅FC vs テゲバジャーロ宮崎AC長野パルセイロ vs カマタマーレ讃岐ツエーゲン金沢 vs アスルクラロ沼津FC大阪 vs FC琉球ガイナーレ鳥取 vs SC相模原高知ユナイテッドSC vs FC岐阜ギラヴァンツ北九州 vs 鹿児島ユナイテッドFC(※4)2025JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンド準決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があるとのこと◆第32節10月18日(土)or10月19日(日)ヴァンラーレ八戸 vs 栃木SCザスパ群馬 vs 福島ユナイテッドFCSC相模原 vs 松本山雅FCツエーゲン金沢 vs FC岐阜アスルクラロ沼津 vs FC大阪奈良クラブ vs AC長野パルセイロカマタマーレ讃岐 vs ギラヴァンツ北九州テゲバジャーロ宮崎 vs 栃木シティ鹿児島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取FC琉球 vs 高知ユナイテッドSC◆第33節10月25日(土)or10月26日(日)福島ユナイテッドFC vs ツエーゲン金沢栃木シティ vs ヴァンラーレ八戸ザスパ群馬 vs 奈良クラブ松本山雅FC vs カマタマーレ讃岐AC長野パルセイロ vs アスルクラロ沼津FC岐阜 vs 鹿児島ユナイテッドFCFC大阪 vs 栃木SCガイナーレ鳥取 vs テゲバジャーロ宮崎高知ユナイテッドSC vs SC相模原ギラヴァンツ北九州 vs FC琉球◆第34節(※5)11月2日(日)or11月3日(月・祝)ヴァンラーレ八戸 vs ギラヴァンツ北九州福島ユナイテッドFC vs FC大阪栃木SC vs FC岐阜AC長野パルセイロ vs 高知ユナイテッドSCツエーゲン金沢 vs ザスパ群馬アスルクラロ沼津 vs SC相模原カマタマーレ讃岐 vs ガイナーレ鳥取テゲバジャーロ宮崎 vs 奈良クラブ鹿児島ユナイテッドFC vs 松本山雅FCFC琉球 vs 栃木シティ(※5)2025JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンド決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があるとのこと◆第35節11月8日(土)or11月9日(日)栃木SC vs 鹿児島ユナイテッドFC栃木シティ vs カマタマーレ讃岐SC相模原 vs ツエーゲン金沢FC岐阜 vs ガイナーレ鳥取FC大阪 vs AC長野パルセイロ奈良クラブ vs ヴァンラーレ八戸高知ユナイテッドSC vs 松本山雅FCギラヴァンツ北九州 vs 福島ユナイテッドFCテゲバジャーロ宮崎 vs ザスパ群馬FC琉球 vs アスルクラロ沼津◆第36節11月15日(土)or11月16日(日)福島ユナイテッドFC vs 奈良クラブSC相模原 vs FC琉球松本山雅FC vs FC大阪AC長野パルセイロ vs テゲバジャーロ宮崎ツエーゲン金沢 vs 栃木SCアスルクラロ沼津 vs ザスパ群馬FC岐阜 vs 栃木シティガイナーレ鳥取 vs ギラヴァンツ北九州カマタマーレ讃岐 vs 鹿児島ユナイテッドFC高知ユナイテッドSC vs ヴァンラーレ八戸◆第37節11月23日(日・祝)or11月24日(月・休)ヴァンラーレ八戸 vs カマタマーレ讃岐栃木SC vs ガイナーレ鳥取栃木シティ vs AC長野パルセイロザスパ群馬 vs 松本山雅FCアスルクラロ沼津 vs 福島ユナイテッドFCFC大阪 vs 高知ユナイテッドSC奈良クラブ vs SC相模原ギラヴァンツ北九州 vs ツエーゲン金沢テゲバジャーロ宮崎 vs FC岐阜鹿児島ユナイテッドFC vs FC琉球◆第38節11月29日(土)福島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎SC相模原 vs 栃木シティ松本山雅FC vs ギラヴァンツ北九州AC長野パルセイロ vs 栃木SCツエーゲン金沢 vs 鹿児島ユナイテッドFCFC岐阜 vs FC大阪ガイナーレ鳥取 vs 奈良クラブカマタマーレ讃岐 vs アスルクラロ沼津高知ユナイテッドSC vs ザスパ群馬FC琉球 vs ヴァンラーレ八戸