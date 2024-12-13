³á¸¶³ð½í¤ÎÉã¡¢¥«¥·゙¥µ¥Ã¥¯(º¸)¤ÈÊì¤Î¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkajisac_yomesac¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

­àÍýÁÛ¤Î´é¤¹¤®¤ë­á¤ÈÏÃÂê¤Ë

¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô245Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÂç¿Íµ¤Youtuber¡¢¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤³¤È¡¢³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î³á¸¶³ð½í¡Ê15¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¡ÖÍýÁÛ¤Î´é¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆË¨¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡³á¸¶¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÂ¦¤Ç¡¢Âç¤­¤Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»ëÀþ¤ò¤½¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

Èà»áÌÜÀþ¡ÄÅ·»È¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®Èà»áÌÜÀþ¤¸¤ã¤óË¨¤¨¤ë¡×¡Öº£Æü¤â¥Ó¥¸¥å´°àú²á¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦Èþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î´é¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆË¨¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

 