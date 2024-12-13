ネクスコ中日本は12月13日から16日にかけて、同社管内の東名や新東名など、各高速道路で降雪が予測されると発表しました。高速道路では、1台でも自力走行不能の車が発生すると、長時間の渋滞や通行止めにつながる可能性があることから、出かける際は最新の気象予想や道路交通情報を確認し、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行をお願いしたいとしています。

降雪が予想される高速道路の区間と時間帯は以下の通りです(12月13日午後4時現在)

【東名】

大井松田IC~裾野IC(14日夜～15日未明)

【新東名】

新御殿場IC~御殿場JCT(14日夜～15日未明)

【東富士五湖道路】

全線(13日夜～14日未明)

【北陸道】

木之本IC~敦賀IC(14日未明～15日未明、15日夜～16日日中)

敦賀IC~今庄IC(14日未明～15日未明)

今庄IC~武生IC(14日未明、14日夜～15日未明)

武生IC~丸岡IC(14日夜～15日未明)

丸岡IC~加賀IC(14日未明、14日夜～15日日中)

加賀IC~片山津IC(14日夜～15日未明)

金沢森本IC~小杉IC(14日未明～15日未明)

小杉IC~立山ІС(14日未明～15日未明、15日夜～16日未明)

立山IC~魚津IC(14日未明、14日夜～15日未明、15日夜～16日日中)

魚津IC~朝日IC(14日未明～15日未明、15日夜～16日未明)

【中央道】

岡谷JCT~伊北IC(13日夜～14日日中)

伊北IC~中津川IC(13日夜～14日日中、15日日中～16日日中)

中津川IC~恵那IC(16日日中)

【長野道】

岡谷JCT~安曇野IC(13日夜～14日日中、15日夜～16日日中)

【中央道】

須玉IC~岡谷JCT(13日夜～14日日中)

大月JCT~河口湖IC(13日夜～14日未明)

【舞鶴若狭道】

敦賀JCT~若狭美浜IC(14日未明、14日夜～15日未明、15日夜～16日未明)

若狭美浜IC~小浜IC(14日夜～15日未明)

【東海北陸道】

美濃IC~ぎふ大和IC(15日日中)

ぎふ大和IC~白川郷IC(13日夜～16日夜)

白川郷IC~小矢部砺波JCT(14日未明～16日夜)

【中部横断道】

六郷IC~増穂IC(13日夜～14日日中)

【安房峠道路】

全線(13日夜～16日夜)

※日中＝午前9時～午後6時 夜間＝午後6時～翌午前0時 未明＝午前0時～午前9時